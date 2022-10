PRF intercepta transporte irregular de óleo diesel em Itaituba

Duas pessoas foram presas por transporte irregular de óleo diesel e receptação, durante uma fiscalização feita pela Polícia Federal do Pará (PRF), na terça-feira (4), no km 1128 da BR-230, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo a corporação, a equipe abordou o veículo, que levava galões com óleo diesel, sem a documentação necessária para o transporte regular do produto.

Além disso, durante o procedimento, os agentes verificaram que o veículo possuía sinais de identificação adulterados, sendo posteriormente localizado um registro de roubo e furto.

Após a interceptação, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba para a realização das medidas cabíveis, por produzir, comercializar, transportar ou ter em depósito produto ou substância tóxica.

Fonte: Portal Debate