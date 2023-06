PRF pede Pix para Jair Bolsonaro e Dino manda suspender perfil

Nesta quinta-feira (29), o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a suspensão de perfis regionais da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A decisão corre após o perfil oficial da PRF do estado de Sergipe solicitar doações de Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pagar as multas que tem recebido por não usar máscara durante a pandemia de Covid-19.

Após o ocorrido, o ministro de Lula informou, pelas redes sociais, que permanecerá disponível apenas os “perfis nacionais nas redes sociais” e que uma “investigação será instaurada”.

– Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos – publicou Dino nas redes sociais.

Em nota, a assessoria de comunicação da PRF comunicou que a página sofreu um “ataque hacker” durante a madrugada. De acordo com a corporação, “todas as publicações feitas dentro desse período foram de origem criminosa”.

PUBLICAÇÃO DA PRF

A publicação compartilhada, após o suposto “ataque hacker”, dizia que a “PRF de Sergipe decidiu colaborar com a causa” de Bolsonaro.

– A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe decidiu colaborar com a causa do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acreditamos que ele tem sua cidadania brasileira e merece todo nosso apoio como pátria! Se você concorda, ajude-nos com Pix de qualquer valor, todo dinheiro será restituído para ele! – dizia o post.

O QR Code e a chave aleatória, disponível na publicação, não funcionam. Até a publicação desta matéria, o post foi removido.

PIX PARA BOLSONARO

Na última semana, aliados de Jair Bolsonaro iniciaram, nas redes sociais, uma campanha para arrecadar fundos para que o ex-presidente possa pagar as multas que tem recebido por não usar máscara durante a pandemia de Covid-19.

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), André Fernandes (PL-CE), Mário Frias (PL-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO) são alguns dos apoiadores que estão divulgando o Pix do ex-presidente para que seus seguidores façam doações, relembre aqui.

