PRF, PF e Ibama apreendem mais de 57 m³ de madeira ilegal em Anapu

Nesta quarta-feira (4), por volta das 2h, cerca de 57,36 m³ de madeira ilegal foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta de combate à exploração e o transporte ilegal de madeira no Pará, junto a PF e Ibama, no km 514 da BR-230, em Anapu, no sudoeste do Pará.

Durante a ação, três veículos de carga foram abordados. Um dos caminhões apreendidos possuía um aparelho de rádio comunicador clandestino, capaz de interceptar sinal de satélite, conhecido popularmente como “rádio bolinha” – comumente utilizado na facilitação de crimes ambientais.

Diante dos fatos, foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e outras duas pessoas foram encaminhadas para a Polícia Federal de Altamira, sendo autuados pelo crime de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha ou carvão sem licença válida.

Fonte: Portal Debate, com Agência PRF