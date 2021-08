PRF prende condutor embriagado na Br-163, á altura do município de Beltera

A Polícia Rodoviária Federal, em abordagem de rotina, prendeu o condutor de um veículo Hilux, de placa QVK4H45, cor PRETA, na noite de quinta-feira(19) na Br-163, á altura do município de Beltera, na região metropolitana de Santarém.

Ao realizar a aproximação ao veículo e conversar com o condutor, a equipe da PRF constatou que o motorista se encontrava com fortes sinais de embriaguez. Os agenes fizeram busca no interior do veículo e encontraram uma garrafa de cerveja aberta no console central bem como 3 garrafas dentro de uma caixa térmica e 6 tampas de garrafas de cerveja espalhadas pelo assoalho do veículo, além de uma cartela aberta de remédio controlado no porta-luvas.

Ao ser questionado sobre o consumo das bebidas alcoólicas, o condutor confirmou a ação, afirmando que já consumia há algumas horas. Diante disso, a equipe perguntou ao mesmo se este realizaria o teste de alcoolemia, o que de pronto foi recusado pelo abordado com a justificativa de que já possuía passagens pela delegacia por embriaguez. Entretanto, diante de sinais extremos de embriaguez, como fala alterada, forte odor etílico, desorientação, dificuldade de equilíbrio e de raciocínio, a equipe PRF realizou a lavratura do termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora (TCSACP).

O condutor, bem como o veículo, foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Belterra e apresentados diante da autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.