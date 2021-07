PRF prende homem com espingarda e munições escondidas em caminhão, na BR-163

Flagrante ocorreu na altura do município de Santarém. Armamento estava no compartimento de carga do caminhão

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (7), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no município de Santarém, oeste do Pará. Com o acusado, os policiais apreenderam uma espingarda e sete munições calibre 38, escondidas no compartimento de carga do caminhão que ele conduzia.

O flagrante ocorreu por volta das 16h, no quilômetro 995 da rodovia BR-163, já na altura do município de Santarém, quando uma equipe da PRF abordou um caminhão Volkswagen 13.180. Durante a abordagem e os procedimentos de fiscalização, os policiais observaram nervosismo dos ocupantes.

Ao fiscalizar o compartimento de carga do veículo, a equipe encontrou uma espingarda Puma, com sete munições calibre 38 SPL, intactas. Questionado sobre a origem da arma de fogo, o condutor informou que não sabia da existência da espingarda e que apenas faria a entrega da encomenda, no município de Belterra, porém, não soube dizer o destinatário.

Diante dos fatos, o condutor e o passageiro foram encaminhados, juntamente com o armamento apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.