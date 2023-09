Primavera dos Museus em Belém: um evento para celebrar a diversidade

A 17ª Primavera dos Museus, evento realizado pelo Ministério da Cultura, chega a Belém com o tema “Memórias e Democracia, pessoas LGBTI+, indígenas e quilombolas”. A programação, organizada pela Prefeitura, via Fundação Cultural do Município (Fumbel) em parceria com o Ministério da Cultura e Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), começa nesta quarta-feira (20) e vai até o dia 23 de setembro.

A programação inclui debates, exposições e apresentações musicais. Os debates serão realizados na sala Vicente Salles, no Memorial dos Povos, sempre a partir das 16h. O encerramento será no dia 23 de setembro, com o projeto Rota dos Palacetes, que sairá do Solar MacDowell, ao lado do Colégio Gentil Bittencourt, na Av. Magalhães Barata, seguindo até o Palacete Bolonha, onde a partir das 17h30, ocorrerá o encerramento, com o grupo Veropa Session.

Programação

Na abertura, quarta, 20, a palestra é sobre “A devoção afrodiaspórica de São Benedito e a luta antirracista”, com a Profa. Dra. Sônia Albuquerque, doutora em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia, pesquisadora nas áreas de antropologia, sociologia, ciências da religião e educação.

Na quinta-feira, 21, o tema será “Territórios, territorialidade e identidades entre povos indígenas do Brasil”, com a Profa. Dra. Camille Castelo Branco, Mestre em Antropologia pela UFPA. Atualmente realiza estágio pós-doutoral em Direitos Humanos. Há mais de dez anos, ela pesquisa mobilização social, violência e corporalidades políticas na Amazônia.

Já na sexta-feira, 22, o público pode conferir a palestra “uma breve história do movimento LGBTI+: Percursos, Memórias e Ativismo Transnacional e Local”, com o Prof. Me. Milton Ribeiro, doutorando em Antropologia, Mestre em Ciências Sociais. Ativista político nas áreas de gênero, direitos sexuais, raça e anti-racismo, direitos humanos e diversidade e inclusão. A mediação será de Elói Iglesias, cantor, compositor, arranjador, produtor cultural, ator e figurinista.

Na Rota dos Palacetes

No sábado, 23, há duas atividades: “Na Rota dos Palacetes”, com saída do Palacete Solar MacDowell, atual sede do Museu Nacional da Assembleia de Deus. O projeto de Educação Patrimonial do Museu Casa Francisco Bolonha/Fumbel, visa levar ao público informações e conhecimentos sobre a história da arte e da arquitetura de Belém, contextualizando esses monumentos e abrindo o debate sobre a memória e novas releituras da cidade.

Estão no roteiro do projeto: Palacete Mac Dowell (Museu da Assembleia de Deus); Palacete Augusto Montenegro (Museu da Universidade Federal do Pará); Palacete José Brício Costa “Palacete Bibi”, (Ministério dos Transportes) Palacete José Leite Chermont (Escritório ONU); Palacete Pedro Gusmão (Bradesco), Palacete Barão do Guamá(Codem), Palacete Lobato Miranda,( Museu da Justiça)Palacete Antônio Faciola (Futuro Museu da Imagem do Som/Secult Pa); Palacete Guilherme Paiva (Residência do comandante da 8ª Região Militar da Amazônia/Ministério do Exército ).Encerrando o roteiro haverá visitação ao Museu Casa Francisco Bolonha/Fumbel-PMB. A participação é gratuita e aberta ao público.

Música

O encerramento da 17ª Primavera dos Museus, no Memorial dos Povos, contará com a apresentação do grupo Veropa Session, que traz um repertório de influência da matriz e cultura africana na Amazônia, a partir das 17h30, na sala Vicente Salles – Memorial dos Povos.

A banda foi formada no final de 2021 com a ideia de tocar música instrumental nas ruas da cidade de Belém, inclusive, a primeira apresentação da banda foi no Ver-o-Peso, o que acabou por inspirar o nome da banda. No repertório também estão clássicos da guitarrada, lambada e brega em versões instrumentais, além de temas do jazz e soul com uma pegada mais brasileira/regional.

Serviço:

17ª Primavera dos Museus, no Memorial dos Povos – Gov. José Malcher, 257. De 20 a 21, às 16h, na Sala Vicente Salles. E, no dia 23, com saída do projeto Na Rota dos Palacetes, às 16h, da frente do Palacete Solar MacDowell, na Av. Magalhães Barata, nº 53, em direção ao Palacete Bolonha, no Memorial dos Povos. Encerramento a partir das 17h30, com apresentação do grupo Veropa Session.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará