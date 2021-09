Primavera dos museus tem programação definida em Belém com início na próxima segunda-feira

A 15° edição da primavera dos museus realizada em todo o país nas instituições de memória, espaços e centros culturais e nos museus será realizado de 20 a 26 de setembro, no Pará, a programação será pela secretaria de estado de cultura por meio do Sistema Integrado de Museus e Memorias (SIMM).

A abertura será as 19h com a live “recomeços: as práticas de intervenções e comunicações nos museus do SIMM/SECULT-PA” na segunda-feira, dia 20. A programação é gratuita e será feito de forma online e presencial, os interessados em participar da oficina “O desenho e a pintura a partir da cerâmica marajoara e tapajônica do Museu do Encontro”, oficina “Construção de maquetes em miriti: embarcações ribeirinhas”, oficina “As Notáveis “- Leitura crítica comparativa de obras referenciais da arte paraense: “Banhista” (fotógrafo Luiz Braga) e “A Cigana”(Antonieta Santos Feio), no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, deve ser feito a inscrição prévia, através do e-mail sim.educacao@gmail.com.

No dia 26 a partir das 09h, acontecerá mais uma edição do projeto Percurso Patrimonial “Os sentidos do Patrimônio” um passeio guiado pelas ruas do bairro da Cidade Velha, iniciando do Museu de Arte Sacra até a Igreja das Mercês, conduzido por Dayseane Ferraz , da Coordenação de Documentação e Pesquisa e Coordenação de Educação.

Ainda no dia 26 as 10h, na Sala “O homem de Amazônia” no Museu de Gemas, no Espaço São José Liberto acontece o laboratório aberto para análise do material lítico do acervo arqueológico do Museu de Gemas, e a oficina de desenho e aquarela a partir de visita no Museu, que mostra a importância da arqueologia a partir do acervo do Museu de Gemas.

Foto: Bruno Cecim