Primeira associação de bodyboarding do Pará promove etapa em Salinópolis

Em seu primeiro evento oficial, a Associação de Bodyboarding de Salinópolis – ABBS realizou nos dias 10 e 11 deste mês, em etapa única no ano de 2022, o “1º Circuito Salinense de Bodyboarding”. A associação é a primeira da modalidade no Estado do Pará e foi criada oficialmente no segundo semestre deste ano. Na praia do Atalaia, cerca de 30 atletas participaram do evento em quatro categorias, sendo 16 na Open, 12 na Master, cinco na Legends e quatro no Feminino.

“Foi o primeiro evento de muitos que pretendemos realizar. Vamos trabalhar não apenas para resgatar um esporte que já teve seu auge no Pará nos anos 1990, mas também para investir e fomentar ações esportivas e sociais da ABBS, com a parceria de empresas públicas e privadas, que possibilitem a projeção de atletas paraenses no cenário local, nacional e até internacional, e possibilitá-los um projeto de vida, digno”, disse o presidente da ABBS, Alailson Monteiro.

A etapa ocorreu em dois dias. No sábado, 10, na Casa de Cultura de Salinópolis, do espaço Fonte do Caranã, realizou-se o congresso técnico e a abertura oficial do Circuito. O domingo, 11, foi dedicado à competição nas quatro categorias. Tanto as baterias classificatórias quanto as finais tiveram um cenário com boas ondas. A estrutura da organização do evento esteve concentrada na rampa de acesso à praia do Atalaia.

As disputas iniciaram por volta das 9 horas, durante a vazante, e encerram já no início da tarde, na enchente. A competição serviu também para resgatar a participação feminina nas etapas de bodyboarding, e ainda a participação de atletas acima dos 40 anos, que tiveram a oportunidade de competir nas categorias Master e Legend. A ABBS planeja incluir atletas Portadoras de Necessidades Especiais (PCD) nas próximas etapas.

PERFORMANCES

A categoria Open foi bastante disputada. O bodyboarder Eduardo Torres, o mais jovem atleta da competição como apenas 17 anos, destacou-se com um bom cardápio de manobras, de 360º investido na junção das ondas a el rollo. Contudo, Eduardo foi superado pelos gêmeos Lucas e Mateus Costa, atletas já experientes, e que acabaram sendo respectivamente o campeão e vice-campeão da etapa após apresentarem qualidade e consistência nas manobras, a exemplo de ARSs e backflips.

Lucas chegou a ser punido por estar utilizando camisa de competição fora da área de disputa, mas não foi suficiente para lhe tirar o primeiro lugar. “A ABBS está trazendo essas competições e com isso vai trazer mais atletas para desenvolver essa modalidade no Estado. Muito grato à associação”, avaliou o campeão Lucas Costa.

FEMININO

Terceira colocada no Feminino, Debora Ramelo se disse gratificada e satisfeita de ter competido. “A etapa foi massa, adorei ter competido com a Xandinha, a Bia e a Simone. Acho até um incentivo para a gente melhorar e para que haja sempre a participação do bodyboarding feminino”, destacou fazendo referência às competidoras concorrentes. Com 16 anos de bodyboarding, Alexandra Ereiro, primeira colocada no Feminino, opinou sobre a competição. “Estou super feliz pela criação da ABBS e por ter competido pela primeira vez no meu estado, valendo pontos para ranking salinense 2022, e junto com várias gerações, disse. “Acredito que ABBS vai contribui para o crescimento do bodyboard através dos campeonatos, aprimorando as técnicas de competição dos atletas. Aproveitando, quero agradecer pela oportunidade que estão dando para todos nós”, finalizou a paraense que disputada competições nacionais.

RESULTADOS

Ao final das baterias, os resultados foram definidos assim:

Open

1º Lucas Costa

2º Matheus Costa

3º Eduardo Torres

4º Gustavo Macapuna

Feminino

1º Alexandra Ereiro

2º Bia Sarmanho

3º Débora Ramelo

4º Simone Nebias

Master

1º Alailson Monteiro

2º Alexandre

3º Paulo Costa

4º Naldo Nunes

Legend

1º Paulo Costa

2º Nazareno Santos

3º Naldo Nunes

4º Sebastião Santos

Imagens: Claudia Curimã/Divulgação