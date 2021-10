Primeira casa sustentável é construída em plástico similar de seixos agregados

O projeto da startup Amazon Recover fez uma entrega simbólica de uma casa sustentável ao parque de ciência e tecnologia (PCT) Guamá, firmado entre a fundação amazônica de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e a Fundação Guamá, organização gestora do PCT Guamá.

A partir de uma metodologia própria criada pelo negócio inovador, o plástico é transformado em seixos feitos do agregado graúdo de plástico. De acordo com os empreendedores, há possibilidades de fazer diferentes peças, como blocos com e sem função estrutural, broquetes, tubos, entre outros produtos comumente derivados do concreto. A solução criada também tem o potencial de reaproveitar vidros e rejeitos da mineração.

A casa entregue ao PCT Guamá possui forro de miriti, feito em parceria com um artesão de Abaetetuba. Os engenheiros afirmam que, por conta das propriedades dos tijolos, o conforto térmico do protótipo é melhor do que o de construções tradicionais e que o preço final da construção foi 30% menor do que se tivesse sido feita com os materiais convencionais.

O evento que aconteceu no final do mês de setembro, foi marcado pela presença de representantes do Banco do Estado do Pará (Banpará), do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA), do Clube de Engenharia do Pará (CEP), do Instituto Lixo Zero Brasil, e da Cocavip, a cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Icoaraci que terá uma instalação fabril da Amazon Recover.

Foto: Divulgação