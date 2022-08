PRIMEIRA COLUNA

A corrida eleitoral está lançada. Para o governo do Estado, dos postulantes, um é político profissional, já no cargo buscando a reeleição; outro, político profissional, exercendo mandato e que já ocupou a cadeira de governador em várias oportunidades; outro que é eterno candidato, mas político profissional e ativista de esquerda; e os novatos, que se apresentarão como nova opção de escolha para os eleitores. Caberá ao eleitor avaliar as propostas e depositar sua confiança por meio do voto na urna, em outubro.