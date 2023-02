Primeira escola municipal com atendimento psicossocial é entregue pela Prefeitura de Belém no bairro do Guamá

“A minha escola tá linda, toda pintada e com espaço para eu brincar e dançar”, descreve Denize Martins, 9, que está entre os 1.100 estudantes matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leandro Pinheiro, no bairro do Guamá, que acaba de ser reinaugurada depois de ser totalmente reformada pela Prefeitura de Belém.

Além do espaço mais moderno e confortável, de forma pioneira no Distrito Administrativo do Guamá (Dagua), a Escola Padre Leandro Pinheiro passa a oferecer atendimento psicossocial para toda a comunidade da rede municipal de ensino do distrito, tornando-se assim a escola-polo de atendimento em assistência social e psicologia para pais, responsáveis e estudantes.

“Esse é um projeto inovador e revolucionário. É o Saúde na Escola, que oferece atendimento psicológico e social às famílias dos estudantes garantindo ainda mais qualidade social para a educação pública”, explica o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

A assistente social Sandra Janssen será uma das profissionais da equipe psicossocial da escola. “Esse serviço busca afunilar a relação da comunidade com a escola. Além da Padre Leandro, iremos atender as escolas do entorno que são cerca de 32”, informa.

Investimento

A escola é a 19ª a ser reinaugurada, de um total de 83 unidades educativas que começaram a ser reformadas em pouco mais de dois anos de gestão. Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a EMEF Padre Leandro recebeu serviços de revisão completa da rede elétrica e da cobertura, reforma dos banheiros, climatização e a readequação do espaço para atendimento psicológico e social. Para a realização dos serviços foram investidos R$ 775.976,73.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ao lado da secretária de Educação em exercício, Araceli Lemos, entregou a escola para a comunidade na manhã desta sexta-feira,24. “Essa escola além de ter professores e servidores qualificados, tem alunos amorosos e dedicados.Tem uma comunidade que luta e resiste”, disse o prefeito.

“Eu não canso de expressar a nossa alegria enquanto comunidade escolar em ver nossa escola super bonita, totalmente climatizada para garantir conforto e atendimento educacional especializado para a comunidade”, declarou a diretora da unidade, Marla Frazão.

Homenagem

Ainda durante a reinauguração da Escola Padre Leandro a Prefeitura de Belém homenageou a professora Raimunda Nilza de Souza Raiol, com 26 anos dedicados à escola e hoje em processo de aposentadoria. “Para mim é uma honra estar sendo homenageada aqui hoje representando todos os trabalhadores da educação que atuam e atuaram aqui. Eu espero que a escola sempre progrida”, diz a homenageada.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Agência Belém