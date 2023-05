Primeira etapa do 12º Jogos Abertos do Pará tem início no próximo mês de junho

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), realizará as primeiras etapas regionais, do 12º Jogos Abertos do Pará (Joapa), no próximo mês de junho. Na cidade de Xinguara representando a Regional Araguaia, será no período de 1 a 4 de junho e a etapa Regional Baixo Tocantins, na cidade de Cametá, de 21 a 25 de junho.

Nesta edição haverá as modalidades de Basquetebol, Futsal, Futebol de areia, Handebol, Tênis de mesa e Voleibol nas categorias Masculino e Feminino. Os municípios que fazem parte das regionais citadas, podem se inscrever até o dia 25 deste mês de maio.

A expectativa é de que 10 regionais façam parte da competição estadual. As demais cidades-sede onde serão realizados os jogos, ainda estão em período de análise técnica e inscrição. De acordo com a coordenadora do Joapa, Kátia Rocha, o período dos jogos é um momento importante para envolver os municípios no esporte amador, que sempre conta com a expressiva participação da torcidas.

“O “Jogos Abertos” representa momento de congraçamento entre os municípios, a presença do público também representa um diferencial especialmente pelo forte engajamento das torcidas” enfatiza.

O formulário de inscrição e demais informações sobre o 2º Jogos Abertos do Pará, estão disponíveis no site www.seel.pa.gov.br.

Confira abaixo o cronograma de cada regional confirmada para o JOAPA:

Regional ARAGUAIA

Cidade-sede: XINGUARA

Período de confirmação do Termo de Adesão: 4 a 19/05

Período de inscrição: 4 a 25/05

Período de realização dos Jogos: 1 a 04/06.

Regional BAIXO TOCANTINS

Cidade-sede: CAMETÁ

Período de confirmação do Termo de Adesão 10 a 17/05.

Período de inscrição: 10 a 25/05

Período de realização dos Jogos: 21 a 25/06.

Regional MARAJÓ II

Cidade-sede: SALVATERRA

Período de confirmação do Termo de Adesão 22/05 a 02/06.

Período de inscrição: 22/05 a 09/06.

Período de realização dos Jogos: 05/07 a 09/07.

Regional XINGU/TAPAJÓS

Cidade -sede: VITÓRIA DO XINGU

Período de confirmação do Termo de Adesão: 22/05 a 09/06.

Período de inscrição: 22/05 a 23/06.

Período de realização dos Jogos: 2 a 06/08.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação