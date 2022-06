Primeira noite do Arraial de Todos os Santos 2022 é celebrada no Centur

A primeira noite do Arraial de Todos os Santos 2022 trouxe dezenas de pessoas para celebrar a volta das apresentações. Depois de dois anos sem encontro presencial, o retorno era aguardado com ansiedade. Nesta sexta, 17, apresentaram-se os grupos Império junino de Outeiro, Coração Caipira, Esquadrão Junino, Arrastão do Amor, dentre outros.

Selma Maria dos Santos, representante do grupo Resolvido de Icoaraci, conta que faz 57 anos que dança quadrilha. Aos 69, Selma diz que o grupo está empolgado para voltar a se apresentar depois de dois anos sem celebrações presenciais. “Estamos participando aqui, vamos participar pela Fumbel, vamos participar em Icoaraci. Estamos todos alegres”, conta. O grupo é representado por Selma e pelo irmão, Raimundo Miguel, presidente do Resolvido.

Lucas, do Império Junino de Outeiro, diz que se apresenta desde 2017, mas é seu primeiro ano dançando pelo grupo no Arraial. Ele revela que nasceu no grupo Rosa Vermelha da Terra Firme e que se juntou ao império Junino mais tarde. Morador de Outeiro, ele conta que foi maravilhoso para o grupo retornar aos holofotes. “Isso aqui realmente é uma cultura, uma coisa que todo mundo espera. Todos querem abrilhantar em qualquer lugar, nem que seja na sala da sua casa, mas todo mundo quer abrilhantar”, disse. “Eu sou artista. Não só danço, como desenho e faço muitas outras coisas.E estar aqui não é uma paixão, é a minha alma. Eu nasci e vou morrer na quadrilha”, finaliza.

Essa tradição e a alegria dos grupos levaram o público de volta esse ano. Anayla Fernandes, de 17 anos, conta que vem ao Centur todos os anos desde criança. O mês junino é especial para ela, pois foi o mês de seu nascimento. E depois de dois anos sem ver as apresentações de perto, ela está contente por estar de volta.

Mas a magia do espetáculo também encanta novos olhares. Nayara Sousa, 32, conta que é a primeira vez que vem ao Arraial. Ela disse que ficou impressionada com a estrutura do Centur e que está com as expectativas lá no alto. Nayara pretende assistir a todos os dias de apresentação das quadrilhas.

As apresentações continuarão no Centur até o dia 03 de julho, quando acontecerá a premiação dos grupos e das misses mirins e adultos.

Texto: Álvaro Frota (Ascom/FCP)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro