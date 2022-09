Primeiras impressões do PSVR 2 são extremamente positivas

Após o lançamento do PlayStation 5, a Sony anunciou também o PSVR 2 com a promessa de trazer uma experiência ainda mais imersiva aos jogos em realidade virtual.

Após o anúncio do visual e os recursos do aparelho, a gigante japonesa realizou uma sessão de teste com alguns jornalistas e criadores de conteúdo, que começaram a compartilhar suas experiências.

Um dos pontos mais citados por quem já experimentou, é a qualidade e a imersão proporcionada pelos fones de ouvido. ”Acredito que o fone será uma das grandes evoluções com relação ao PSVR”, comentou Jay Peters do The Verge.

O PSVR 2 conta com o Tempest 3D AudioTech, um mecanismo que tornam os sons mais imersivos. Na prática, o áudio do jogo se adapta conforme os movimentos e a posição do jogador, trazendo mais realismo ao gameplay.

A análise de Ian Higton do Eurogamer destaca que ”Há muito o que amar no PS VR 2 e quase nada que eu possa pensar para criticar neste momento em termos de forma e funcionalidade”.

Por fim, o relato do canal do YouTube Virtual Reality Oasis, comentou sobre a estrutura do aparelho “Colocando o fone de ouvido pela primeira vez, fiquei imediatamente impressionado com a forma como a borracha macia contorna seu rosto, bloqueando toda a luz ao redor para que você fique completamente imerso”.

Quais são as novidades do PS VR 2?

Tela: com a teologia de imagem 4K High Dynamic Range e até 120fps, duas telas OLED 2.000 x 2.040, o PS VR 2 é capaz de entregar uma resolução 4 vezes maior que o PSVR, lançado em 2016. Além disso, o rastreamento ocular garante uma fidelidade maior das ações do jogador dentro do jogo;

Áudio: o Tempest 3D AudioTech aprimorada a experiência do jogador, trazendo mais imersão ao gameplay. Em um FPS, por exemplo, a posição dos sons de tiro e explosões acompanham os movimento da cabeça do jogador, o que traz mais realismo ao game;

Controles: O PlayStation VR2 Sense contará com as tecnologias de resposta tátil e gatilhos adaptáveis, assim como as presentes no DualSense. Essas tecnologias permitira que o jogador sinta ações e até mesmo o cenário em sua volta – algo que foi bem explorado em Returnal, onde era possível sentir até mesmo as gotas de chuva caindo na personagem.

O PSVR 2 será lançado no início de 2023.

