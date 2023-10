Primeiro avião da FAB que vai resgatar brasileiros chega a Israel

O avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), primeira aeronave enviada pelo governo federal para resgatar brasileiros das zonas do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, pousou em Tel Aviv nesta terça-feira (10). Com capacidade para cerca de 210 passageiros, o avião pousou no Aeroporto Ben-Gurion às 15h41 no horário local (9h41 no horário de Brasília).

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a prioridade de embarque será dada a cidadãos que moram no Brasil e que não tinham passagem comprada para voltar de Israel, já que o aeroporto de Tel Aviv está operando normalmente para voos comerciais. O primeiro voo de retorno está previsto para partir de Israel às 19h no horário local (13h de Brasília) e chegar à 1h de quarta (11) na capital brasileira.

No último domingo (8), o governo chegou a informar que havia seis aeronaves prontas para trazer os brasileiros. Até o momento, no entanto, serão priorizados os voos das duas aeronaves KC-30, as maiores da FAB, com capacidade para mais passageiros. O cronograma prevê partidas diárias a partir de Tel Aviv, de terça a sábado (14), sempre às 18h no horário local (12h de Brasília).

Confira os dados previstos para cada voo da FAB que deixará Israel com destino ao Brasil nesta semana:

– Terça-feira (10): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa à 1h de quarta-feira (11) em Brasília.

– Quarta-feira (11): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio de Janeiro.

– Quinta-feira (12): avião KC-390, com até 60 passageiros. Faz paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e no Recife, e depois desembarca às 11h de sexta (13) em Guarulhos.

– Sexta-feira (13): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

– Sábado (14): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Fonte: Pleno News/ Foto: SO Johnson/Força Aérea Brasileira