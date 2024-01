Primeiro bebê a nascer em 2024 na Santa Casa é do município de Garrafão do Norte

O primeiro bebê a nascer de parto normal na maternidade da Santa Casa do Pará em 2024 é um menino, Anthonny Gael dos Reis, que chegou com 37 semanas e um dia, saudável e pesando 3.264 quilos e com 51 centímetros de comprimento. A mãe, Maria Cidiane dos Reis, é natural do município de Garrafão do Norte, no nordeste paraense, e chegou à Santa Casa no início da madrugada de 1º de janeiro.

Para quem pensava que Gael chegaria só no dia 13 de janeiro, o presente de Ano Novo foi uma feliz surpresa. “Foi tudo muito rápido. Minha família estava toda reunida na casa da minha mãe quando comecei a sentir que algo estava acontecendo. Mas como ainda não sentia dor, não pensei que já estava em trabalho de parto. Só que perdi líquido, e fomos para Ipixuna (Ipixuna do Pará), e de lá fomos transferidas para a Santa Casa”, contou Cidiane, que aos 20 anos desfruta a felicidade de aconchegar seu primeiro filho.

A avó, Antônia da Silva, acompanhou o nascimento, que aconteceu naturalmente as 3h42, em um ambiente humanizado. “Eu fiquei com medo de não conseguir acompanhar, mas deu tudo certo. A minha filha foi muito bem atendida. O parto foi tranquilo, e o meu netinho também nasceu com saúde e já está recebendo todos os cuidados. Já fez o teste do pezinho e a enfermeira veio chamar para tomar vacina”, disse Antônia da Silva.

Pré-natal – O parto tranquilo de Cidiane se deve ao pré-natal feito corretamente. Mesmo morando na Vila de Trapiche, localidade de difícil acesso na zona rural de Garrafão do Norte, ela fez oito consultas durante a gestação. Além disso, Cidiane contou na hora do parto com uma equipe multiprofissional e humanizada, que estava de prontidão no final do ano na maternidade da Santa Casa, referência na rede pública de saúde.

“A assistência dada a Cidiane foi toda dentro dos protocolos institucionais da Santa Casa. Ela passou pela triagem obstétrica e depois foi encaminhada ao PPP, setor onde temos uma rotina de assistência ao parto normal, dentro do protocolo de parto humanizado. Ela recebeu o atendimento de uma equipe multiprofissional, que a acompanhou com exercícios, banho quente, bola suíça, massagem de conforto até o nascimento do bebê, que nasceu bem, chorando, bem vigoroso, em bom estado geral. Também seguindo os protocolos de atendimento humanizado com o bebê, o cordão foi cortado no momento certo, o bebê teve o contato pele a pele com a mãe e mamou na primeira hora”, detalhou Leonardo Costa, enfermeiro responsável técnico pelo alojamento conjunto da maternidade.

Atualmente, a maternidade da Santa Casa realiza por mês, em média, 700 partos de pacientes encaminhadas de municípios da Região Metropolitana de Belém e do interior do Estado.

