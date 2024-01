Primeiro bebê nascido no Hospital Geral de Tailândia em 2024 é uma menina

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), unidade administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), deu assistência ao primeiro nascimento de 2024 na cidade de Tailândia. A recém-nascida, Alice Lemos, nasceu de parto normal, com 2.855 quilos, medindo 48 centímetros, às 8h03 desta segunda (01). A bebê é filha do casal Rayane Lemos, de 27 anos, e de Alex Conceição de 34, que moram no Palmares, distrito de Tailândia.

Com 40 semanas de gestação, Rayane Lemos comenta que começou a sentir as primeiras contrações na madrugada do dia 01 de janeiro, por volta das 03h da madrugada, e deu entrada no HGT às 07h. O nascimento se deu pela manhã, normal e sem complicações.

Ela conta que não cogitou a possibilidade de ser a primeira mãe do ano, mas que ficou surpresa ao saber que o fato se concretizou. “No momento em que estávamos na ambulância para virmos ao HGT, nem passou pela minha cabeça que ela poderia ser a primeira bebe a nascer na cidade. Era para ela nascer no dia 03, próxima quarta-feira, eu não imaginava que ela ia nascer no dia 1°. É uma alegria, uma nova vida para a gente cuidar, para a gente amar,” conta a mãe.

A emoção também tomou conta da equipe que realizou o parto. Para a enfermeira obstetra Paola Marrie, é uma honra para a unidade hospitalar, ter a oportunidade de receber o primeiro nascimento na cidade, e destaca o cuidado diário dos profissionais a todas as mães atendidas diariamente.

“Nós ficamos bastante felizes, porque o HGT é uma maternidade que se preocupa muito com o cuidado à mãe, o cuidado ao recém-nascido, com boas práticas para que a evolução do parto seja muito bem tratada. Nós ficamos realmente muito felizes com esse nascimento aqui na nossa unidade,” disse a profissional.

Como forma de homenagem, a pequena Alice recebeu uma lembrança da unidade hospitalar, por meio do projeto ‘Laços de Amor’, que tem como objetivo criar um ambiente acolhedor e informativo às futuras mães da cidade. Rayane e Alice têm previsão de alta para amanhã (02), e juntas poderão aproveitar todo o ano de 2024.

Com uma média mensal de 120 partos mês, o HGT é referência na área de obstetrícia, realizando partos não apenas para as mulheres residentes em Tailândia, mas também para aquelas que residem nas cidades abrangidas pela região de Integração do Tocantins.

HGT – O HGT possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Usuários atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

Serviço: O Hospital Geral de Tailândia é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Fica na Avenida Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-31210.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação