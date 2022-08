Cadastro de candidatos ao governo do Pará junto ao Tribunal Superior Eleitoral(TSE) mostrou até o final da tarde da segunda-feira(8) apenas o pedido de registro de candidatura do senador Zequinha Marinho(PL) ao governo do estado do Pará.

Zequinha declarou possuir patrimônio no valor de R$ R$2.261.665,20.

Fonte: O Estado Net