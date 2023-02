Primeiro carnaval oficial pós-pandemia registra queda na criminalidade do Estado e RMB￼￼

O primeiro carnaval oficial após período de dois anos da festividade suspensa em razão da pandemia da Covid-19, registrou redução nos indicadores de criminalidade, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (24), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac). Os números apontam uma redução de 12% nos homicídios e 25% nos roubos, quando comparado com o último evento oficial do carnaval realizado no ano de 2020, quando as festas e blocos carnavalescos desfilaram, sem impedimento, na Capital e no interior do Estado.

O saldo positivo é um reflexo das ações de segurança pública desenvolvidas pelo Governo do estado, que vem ao longo dos últimos quatro anos, reduzindo a criminalidade, mantendo os indicadores favoráveis e utilizando estratégias de segurança, a exemplo da Operação Carnaval, que neste último feriado prolongado, atuou com o reforço de mais de 2.000 agentes de segurança em 75 municípios paraenses, no intuito de proporcionar aos foliões e turistas uma diversão mais segura.

“Conseguimos, neste Carnaval, reduzir ainda mais os índices, quando comparamos com o ano de 2020, o último ano que, de fato, tivemos um carnaval de rua, com o público nas ruas e nos blocos, sem impedimentos e Decretos que delimitaram o contato social e as festividades e blocos nas ruas, o que compromete ainda mais os esforços da segurança pública, pois nesses períodos existe um aumento de uso de bebidas, alcoólicas, drogas e situações que possam gerar conflito e perturbação do sossego alheio, refletindo nos indicadores de criminalidade. Alcançar uma redução, no primeiro carnaval, após pandemia, nos aponta que as estratégias e planos de segurança estão no caminho certo e que os números nos sinalizam bons resultados”, avaliou o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

Números – Entre os principais índices apontados podemos destacar os homicídios, que tiveram uma redução de 12% dos casos, com 43 ocorrências registradas no carnaval de 2020 e 38 neste retorno das festividades oficiais; nos roubos, a diminuição foi de 25% dos casos, com 1.168 ocorrências computadas, enquanto que este ano foram registradas 879 ocorrências; no crime de furto a redução foi de 14%, com 1.913 casos, no ano de 2020 e 1.653 este ano. Destacamos ainda o crime de latrocínio que registrou uma queda de 100% neste carnaval sem nenhuma ocorrência computada.

RMB – Na Região Metropolitana de Belém, os indicadores também apontam redução durante o feriado prolongado de Carnaval deste ano, quando comparado com o último período de carnaval oficial no ano de 2020. Os números mostram uma redução de 50% nos crimes de homicídio, quando foram registrados, este ano, três ocorrências, enquanto que no ano de 2020 foram computados seis casos. Quanto aos dados de roubos e furtos a redução, de ambos, foi de 16% com 638 e 717 casos, respectivamente, registrados no ano de 2020, enquanto que em 2023 foram computados 535 e 599 casos, respectivamente.

Na Capital do Estado, os dados também apresentaram um saldo positivo, indicando uma redução de 80% dos homicídios, quando em 2020 foram computados 5 casos e este ano apenas 1. O crime de roubo também ganha destaque com a redução de 19% em relação ao ano de 2020, com o registro de 470 casos. Já neste ano o número de ocorrências computadas foi de 379 casos.

“Os números mostram que nossas ações e estratégias se mantêm no caminho certo. Nossos planejamentos são executados com base em estratégias de segurança, como na atuação precisa da nossa inteligência que mapeia as áreas onde a mancha criminal é mais acentuada, e assim elaboramos as operações com o objetivo de atuar mais fortemente nesses locais, a fim de, coibir e inibir as ações criminosas. Destacamos também o investimento feito pelo governo do estado, nas nossas tropas e nos agentes de segurança, para que possam atuar, de forma, mais eficaz, nas rondas policiais, assim como, nas investigações que nos dão resultados céleres, elucidando os casos e prendendo aqueles que não estejam cumprindo com a lei” concluiu o titular da Segup, Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará