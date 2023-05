Primeiro concurso de chocolates de origem da Transamazô-nica distribui prêmios em Altamira

A segunda edição do Chocolat Festival Xingu, em Altamira (PA) promete ser, de fato, inovadora. Além de todas as atrações que o evento já proporcionou na primeira edição, em 2022, os organi-zadores pretendem premiar os maiores destaques do chocolate de origem da Transamazônica.



Disponível no site do evento, o edital informa que o concurso será dividido em três categorias: Chocolate Intenso, Chocolate Bean-to-bar Intenso (de 65% a 85% de cacau); Chocolate ao Leite, Chocolate Bean-to-bar ao Leite (de 35% a 65% de Cacau); e Produto Inovação (mínimo de 30% de amêndoas).



Para participar, é necessário ser um dos mais de 120 expositores do evento e pagar uma taxa de R$ 20 para cada produto inscrito. Cada empresa poderá inscrever quantos produtos desejar en-tre os dias 12 e 15 junho na estrutura montada no estacionamento no Centro de Eventos de Al-tamira, local da realização do festival.



Avaliação será realizada em duas etapas. Cinco degustadores especialistas em chocolates finos vão compor a comissão julgadora, seguindo critérios de aroma, sabor, textura, brilho, persistên-cia do sabor e julgamento da Qualidade Global.



Os vencedores serão conhecidos em uma cerimônia realizada no palco principal do Chocolat Fes-tival Xingu, divididos em ordem de premiação ouro, prata e bronze, em cada uma das três cate-gorias.



Entre os prêmios, está o direito de uso do selo de “Melhor Chocolate de Origem da Transamazô-nica | Chocolat 2023”. Inicialmente, os organizadores do evento vão oferecer os primeiros 500 selos para cada premiado, com a concessão dos direitos de uso da arte do emblema para repro-duções subsequentes sob a responsabilidade dos premiados. Também serão entregues certifi-cados de honra ao mérito para os premiados.



As empresas produtoras dos primeiros colocados de cada categoria recebrão também passagem aérea (ida e volta), diárias e hospedagem para participarem do Festival Internacional de Chocola-te e Cacau de Ilhéus 2023. A promoção da Procacau/Sedap vai garantir que os vencedores pos-sam expor seus produtos no evento agendado para os dias 20 a 23 de julho de 2023, na “Terra da Gabriela”, na Bahia.



Além dos fabricantes do chocolate, os produtores das amêndoas usadas na fabricação receberão certificado de “Honra ao mérito ao produtor da amêndoa para a fabricação do Melhor Chocolate de Origem da Transamazônica”.



“Estas iniciativas fazem parte do processo contínuo de valorização do cacau e do chocolate de origem que realizamos no Chocolat Festival. Queremos cada vez mais reconhecer os empreen-dedores que trabalham com cacau e chocolate e que buscam sempre inovar em suas práticas e produtos, que respeitam a qualidade e a sustentabilidade em todas as etapas da produção”, comentou Marco Lessa, CEO do Grupo M21, idealizador do evento.

Imagem: Divulgação