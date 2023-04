Primeiro consulado da Áustria no Pará é implantado em Belém e realizará intercâmbios

Na noite desta quinta-feira, 20, foi realizada a cerimônia de posse do primeiro cônsul honorário da Áustria no Pará, Daniel de Araújo. A solenidade foi realizada no hall de entrada do Theatro da Paz. A Prefeitura de Belém foi representada pelo prefeito Edmilson Rodrigues.

Localizada na Europa, a Áustria tem uma cultura forte e reconhecida, principalmente na música, com a Orquestra Filarmônica de Viena. O prefeito Edmilson Rodrigues destacou que Belém e Áustria podem fazer uma grande parceria. “A Áustria é um coração pulsante, principalmente na música. A minha esperança ficou ainda mais forte de que possamos estreitar os laços, e assim trazer para Belém artistas de Viena e fazer esse intercâmbio. O que for necessário da Prefeitura de Belém para fortalecer a parceria com a Áustria, em todas as áreas, podem contar conosco”, comentou o gestor municipal.

Daniel Araújo é o primeiro cônsul da Áustria no Pará. O consulado vai funcionar em uma sala no terceiro andar do Theatro da Paz. No estado do Pará, os municípios de Santa Isabel e Altamira possuem grandes colônias austríacas, participando ativamente da economia, onde devem ococorrer ações e intercâmbios.

Participaram também da solenidade o embaixador da Áustria no Brasil, Stefan Schulz, e a titular da Secretaria de Estado de Cultura, Úrsula Vidal.

