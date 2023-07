Primeiro dia de operação da linha municipal fluvial de Mosqueiro é considerada tranquila

A primeira viagem realizada a partir do Terminal Hidroviário de Mosqueiro para Belém ocorreu na sexta-feira, 14, com saida às 6h, após a vistoria feita pela Capitania Portos. A linha municipal é gerenciada pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).



Apesar do atraso na saída de Mosqueiro, por conta da vistoria da Capitania dos Portos, a embarcação chegou ao seu destino, no centro da cidade, às 7h30, no Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes. Ou seja, 1h30 depois de sair de Mosqueiro, ou seja, antes da previsão estimada de 1h40 de duração da viagem.

O navio Solimões partiu de Belém, no fim da tarde de sexta, por volta de 18h30, com 62 passageiros, entre inteira, meia-passagem e gratuidade. As passagens estão disponíveis para compra nos guichês dos dois terminais hidroviários. Segundo os passageiros, a viagem de volta também foi agradável e tranquila.

Segurança – Segundo Cássio Costacurta, chefe de Divisão do Transporte Individual da Semob, a Capitania vistoriou, principalmente, os documentos da embarcação e da tripulação e averiguou se a quantidade de coletes estava correta.

Somente depois disso, a embarcação foi autorizada a partir para a sua primeira viagem, ontem de manhã. “Tudo dentro das normas de segurança aos passageiros”, observou Cássio. Dentro dessas normas está ainda a orientação aos passageiros sobre Salvatage e como usar o colete salva-vidas.

Agentes de transporte da Semob fiscalizam a operação das viagens e acompanham os embarques e horários de partidas nos terminais de Mosqueiro e de Belém. A medida é para garantir o embarque e desembarque seguro dos passageiros e os horários estabelecidos para as partidas.

Fique de olho nos horários – Como a linha é recente, pois começou a operar na sexta-feira, 14, as pessoas já demonstram interesse nas próximas viagens e em passar a usar esse modal para Mosqueiro, principalmente, no período do veraneio e férias escolares. Por isso, é importante a atenção aos horários de partidas.

De segunda a sexta-feira, o navio Solimões sairá às 5h30 do Terminal Hidroviário de Mosqueiro até o Terminal Hidroviário de Belém. O retorno de Belém para Mosqueiro será sempre às 18h30.

No sábado, a saída de Mosqueiro será às 5h30 e às 16h30. Já nos domingos e feriados, o navio sai de Mosqueiro às 16h30. De Belém para Mosqueiro, nos sábados, domingos e feriados, o Solimões sairá às 7h30.

Tarifa – Durante a semana, o valor da tarifa é de R$ 10 e nos fins de semana serão cobrados R$ 20. Estudantes terão direito à meia-passagem.

Isenção Tarifária – A isenção tarifária no transporte coletivo rodoviário e aquaviário municipais é estabelecida aos beneficiários pela Lei Orgânica de Belém (LOM), incisos VI e VII do artigo 146.

Os beneficiários são idosos e pessoas com deficiência (com reserva de 10% dos assentos), crianças até 6 (seis) anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob