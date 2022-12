Primeiro Ecomuseu de Belém tem como roteiro a história da Olaria do Espanhol, em Icoaraci

A Prefeitura de Belém, por meio do Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace) da Secretaria Municipal de Educação (Semec), lançou nesta quarta-feira, 14, o primeiro Ecomuseu de Belém tendo como roteiro inicial de memórias a Olaria do Espanhol, em Icoaraci.

O Ecomuseu é uma iniciativa que visa promover a educação integral e integrada com estudantes da rede municipal por meio da cultura e desenvolvimento local, como explica a professora Terezinha Rezende, da coordenação do Ecomuseu de Belém. “A proposta é constituir um acervo natural e cultural da região com as produções materiais e imateriais de uma comunidade na perspectiva de território, patrimônio e desenvolvimento”.

Inicialmente o Ecomuseu atuará em quatro escolas municipais: Liceu Escola Mestre Raimundo Cardoso, no Paracuri, em Icoaraci; Escola Municipal de Educação do Campo Milton Monte e anexo escolar Nazaré, ambos na ilha do Combu e Escola Municipal de Educação do Campo Maria Clemildes, em Mosqueiro.

Elas atuarão nas áreas de Cultura e Educação pelo Patrimônio e Paisagem Cultural; Ecoturismo Comunitário na Região Insular de Belém e Meio Ambiente e Cidadania.Essa iniciativa vai ao encontro da museologia moderna, ou seja, do museu de território que reconhece as identidades e as culturas de todos os grupos humanos; utiliza a memória coletiva como um referencial básico para o entendimento e a transformação da realidade.

Primeira olaria com espaço pedagógico

A Olaria do Espanhol foi fundada em 1903 pelo mestre João Espanhol. Ela ajudou a formar a mão de obra do Paracuri, atual polo da cerâmica no Pará. Com a proposta do Ecomuseu, a olaria colocou em prática uma ideia antiga de ter um espaço pedagógico em que o visitante pode acompanhar a linha do tempo das três gerações da olaria, o mapa da antiga rota fluvial de escoamento da produção cerâmica na região e o quadro de memórias da cerâmica dos utilitários, primeira produção das olarias, além de aprender a fazer a cerâmica.

“Graças à Prefeitura começamos a pensar o formato do Ecomuseu para a olaria. A ideia é mostrar a história da olaria. São 120 anos de existência no mesmo endereço. E ajudando a construir a história do bairro. Quando meu avô chegou aqui não se trabalhava com o torno e as pessoas foram aprendendo aqui. Estamos muito felizes com essa parceria com a Prefeitura”, afirma mestre Ciro Croelhas, proprietário da Olaria do Espanhol.

Com um público bem fiel, a olaria recebeu muitas pessoas na inauguração do espaço. Elba Bezerra é cliente antiga e está encantada com o novo espaço, pois sempre que vem à olaria tem o hábito de conversar e conhecer um pouco mais da história do local. “Há muitos anos a gente vem acompanhando essa expansão. E hoje é muito gratificante estar aqui, onde o Ecomuseu conta toda a história desde o início. É muito bom estar aqui e conhecer, adquirir peças novas”.

A artista em cena Paulina Hulkko Tampere, professora e pesquisadora artística da Universidade da Finlândia conta que conheceu a olaria fazendo uma pesquisa de campo. “A minha pesquisa é sobre as mãos e a olaria pra mim é onde as mãos se usam e se mostram de uma forma bela e excepcional. Estou muito alegre e honrada de estar aqui com gente que tem todos esses conhecimentos e tradição da arte da cerâmica há 120 anos”.

Durante a inauguração, os outros educadores e mestres, como Rosemiro Pinheiro Pereira, prestigiaram a inauguração compartilhando também sua história. A Olaria do Mestre Rosemiro será a próxima parceria do Ecomuseu de Belém, que agora segue mapeando as demais olarias para valorizar a cultura local de forma integrada com a educação municipal.

A titular da Semec, Márcia Bittencourt, afirma que Belém tem muita história, ou seja, muita memória. “Queremos que este Ecomuseu seja um ponto de cultura que vai fazer diferença na educação das nossas crianças, jovens, adultos e idosos. Mas sobretudo como ponto focal da nossa educação integral e integrada para que as crianças da escola pública possam passar o dia, estudar, pesquisar”, explicou Márcia ao destacar a importância do currículo vivo.

O Ecomuseu de Belém – Olaria do Espanhol está localizado na Rua Santa Isabel nº 2010, , entre Tv. Andradas e Tv. Soledade, em Icoaraci.

