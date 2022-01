Primeiro eliminado do BBB 22 testa positivo para Covid-19

O primeiro eliminado do Big Brother Brasil 22 está com coronavírus. A informação foi dada pela apresentadora Ana Clara, durante a transmissão do programa Fora da Casa BBB, que é exibido pela plataforma de streaming Globoplay e Gshow. O dançarino foi o primeiro eliminado do reality show da TV Globo, na noite da terça-feira (25), com mais de 49% de votos do público.

– Gente, olha, infelizmente o Luciano testou positivo para Covid. A gente tem todas as normas de segurança aqui, na Globo, e ele testou positivo; então, não pode estar presente aqui com a gente nos estúdios hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação para você – desejou Ana Clara.

A informação também foi confirmada no perfil do Twitter do ex-BBB. De acordo com a postagem, Luciano e sua namorada testaram positivo, mas estão sem sintomas e cumprindo todos os protocolos sanitários.

– Sim, o Lu [Luciano] testou positivo para Covid-19. Mas fiquem tranquilos. Está tudo bem. Ele e a namorada estão sem sintomas e agora precisarão cumprir todos os protocolos sanitários. Ao longo dos dias, novos testes serão realizados. Obrigado pelas mensagens de apoio – conclui a mensagem na rede social.

Fonte:*AE