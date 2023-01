Primeiro grito de carnaval de Icoaraci celebra aniversário de Belém com festa e alegria

O primeiro grito de carnaval do distrito de Icoaraci foi para celebrar os 407 anos de Belém. A programação realizada neste sábado, 14, foi marcada por muita alegria.

Luciene Cardoso, moradora da Campina de Icoaraci, elogiou a festa. “Tudo de bom! Muita diversão para a população. Hoje está muito legal aqui e já estou de braços abertos para o carnaval.”

A Rua 15 de Agosto (4ª rua), no bairro Ponta Grossa, foi escolhida para ser palco de um divertido arrastão cultural.

Samba e trio

Na concentração e arrastão, a bateria da escola de samba de Icoaraci, Canal 19, deu o tom da programação promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic) e Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Com o cantor Elói Iglesias no comando do trio, o arrastão levou a população em direção à Praça Matriz do distrito, onde foi montado um palco para as banda Mizerê e Forró Nu 12 e a Bateria Show da Canal 19.

Luana Lopes, celebrou a aniversário de Belém junto com as amigas. “A programação está maravilhosa. E eu espero muito do carnaval deste ano aqui em Icoaraci, até porque faz tempos que não tínhamos essa programação como está ocorrendo hoje. Então, só vejo sucesso à frente. Já estou ansiosa”, disse.

Semana intensa

O agente distrital de Icoaraci, Gregório Netto, comentou a festa. “A semana do aniversário Belém foi marcada por muitas ações da gestão municipal em favor da qualidade de vida da nossa população. Teve inauguração do Canal de Descarga no Jurunas, entrega da Praça Pet no Reduto e assinatura de ordem de serviço para mais três, inclusive uma em Icoaraci. Também tivemos entrega da reforma de uma escola de educação infantil na Terra Firme, a ampliação do programa de renda cidadã e entregada de títulos de propriedade definitiva”.

“Enfim, foi uma semana intensa. E hoje estamos aqui em uma grande festa, para celebrar os 407 anos de história dessa cidade que acolhe um povo trabalhador e cheio de alegria”, concluiu o agente distrital.

Texto: Felipe Neves

Fonte: Agência Belém/Foto: Felipe Neves/Ascom Adic