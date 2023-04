Primeiro-ministro do Japão é retirado de evento após explosão

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, foi retirado neste sábado (15) de um comício eleitoral após a ocorrência de uma explosão, que não feriu o governante, segundo informaram as autoridades, que detiveram imediatamente o suposto responsável pela detonação do artefato.

O incidente ocorreu no porto da cidade de Wakayama por volta das 11h30 (hora local, 23h30 de sexta-feira em Brasília), quando uma forte explosão e uma coluna de fumaça branca subiu do local onde estava programado o discurso de campanha de Kishida e no qual havia 200 pessoas reunidas para ouvi-lo.

O premiê ainda informou que, apesar do incidente, “vai continuar com seus atos eleitorais agendados para hoje e amanhã”. As declarações foram concedidas a um alto funcionário de seu partido e coletadas pela emissora estatal NHK.

– Vamos realizar uma eleição importante para o nosso país e devemos trabalhar juntos para mantê-la – declarou Kishida em outro discurso de campanha realizado neste sábado perto da estação ferroviária de Wakayama, cerca de uma hora após o incidente.

As autoridades japonesas prenderam um homem no local do incidente como suposto responsável pelo lançamento do objeto explosivo que, segundo testemunhas oculares e imagens captadas pela imprensa, era um cilindro de metal que poderia ser uma bomba tubo.

Nas imagens feitas pela NHK no local, é possível ver como uma pessoa que estava a cerca de 10 metros de distância joga um tubo de metal nas costas de Kishida, que se vira com seus seguranças e olha para o chão antes de ser evacuado às pressas.

Ao mesmo tempo, uma pessoa do público se lançou sobre o jovem que havia arremessado o objeto e logo outros dois seguranças se aproximaram, conseguindo derrubá-lo no chão. Após o primeiro-ministro deixar o local, pode-se ouvir o dispositivo explodindo, enquanto o suspeito deixa cair um segundo tubo de metal.

AGRESSOR IDENTIFICADO

As autoridades japonesas confirmaram que o detido é um homem de 24 anos chamado Ryuji Kimura, que também carregava um segundo artefato explosivo, embora suas motivações ainda sejam desconhecidas.

O jovem é morador da cidade de Kawanishi, na província de Hyogo, no oeste do país, segundo a carteira de habilitação que tinha consigo, já que teria se recusado a falar com as autoridades, segundo relatos da imprensa local.

No momento da prisão, Kimura carregava uma mochila e outro objeto de metal, que se acredita ser uma segunda bomba caseira, e agora está sob custódia, embora tenha se recusado a depor até a chegada de seu advogado.

SEMELHANÇAS COM ASSASSINATO DE ABE

Os comícios eleitorais costumam ser realizados no Japão no meio da rua e com poucas medidas de segurança, devido ao baixo índice de criminalidade e ataques com armas no país asiático.

No entanto, o incidente de hoje ocorreu depois que o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu em julho do ano passado após ser baleado nas costas com uma arma de fogo caseira, enquanto participava de um ato eleitoral do mesmo tipo na cidade de Nara.

O Executivo e o governista Partido Liberal Democrático (PLD) condenaram o incidente deste sábado, que antecede mais uma rodada de eleições locais marcadas para a próxima semana para eleger prefeitos e deputados.

– É extremamente lamentável que isso aconteça durante o período eleitoral, que é a base da democracia, e é um ato imperdoável – afirmou Hiroshi Moriyama, diretor do comitê de campanha eleitoral do PLD.

Além disso, o evento ocorre no mesmo final de semana em que o Japão sedia duas reuniões ministeriais do G7, de Relações Exteriores e de Energia e Meio Ambiente. Uma cúpula de líderes desse grupo de países está marcada para o final do próximo mês na cidade de Hiroshima.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Jiji Press