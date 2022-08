Primeiro paciente com suspeita de varíola dos macacos teve isolamento prorrogado por mais 7 dias, em Santarém

O primeiro paciente com sintomas suspeitos de varíola de macaco, que deu entrada no último dia 31 de julho, na Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA 24H), de Santarém, no oeste do Pará, teve período de isolamento prolongado por mais 7 dias. A equipe médica que o acompanha constatou ainda algumas lesões e decidiu ampliar o prazo de isolamento do paciente. O estado de saúde dele é estável.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue monitorando cinco casos suspeitos da doença no município. A pasta aguarda a liberação dos resultados pelo Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen-PA).

O paciente, um professor de 36 anos, deu entrada na UPA 24 Horas no último dia 31 de julho. Ele tem histórico de viagem para Rio e São Paulo, estados brasileiros que já possuem casos confirmados da doença.

Após o procedimento padrão adotado pela Semsa, através do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde (NTVS), foi isolado pelo período de 14 dias e passou a ser monitorado diariamente. No dia em que encerraria o isolamento, ele foi novamente avaliado e ficaram constatadas algumas lesões em corpo.

De acordo com do setor de Epidemiologia da Semsa, Rejane Oliveira, a ampliação do prazo de isolamento é um procedimento comum nesses casos, já que o paciente apresentou pequenas lesões na pele. Segundo ela, não há previsão de quando o resultado do exame desse paciente será divulgado pela saúde pelo Lacen. A Semsa espera ainda o resultado de mais cinco exames que estão no laboratório central.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Pará tem dois casos confirmados no estado e 21 casos suspeitos, que seguem em investigação. Casos notificados:

Parauapebas (5)

Santarém (5)

Ananindeua (3)

Belém (4)

São Miguel do Guamá (1)

Paragominas (1)

Castanhal (1)

Fonte: O Estado Net