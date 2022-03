Primeiro passeio ciclístico das Servidoras e Servidores será neste domingo em Belém

Neste domingo dia 27 de março, a partir das 6h da manhã, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), lança o projeto O Servidor e a Cidade – Mobilidade Ativa com a realização do 1° Passeio Ciclístico dos Servidores Municipais de Belém.

Além de promover ações de incentivo a mobilidade ativa dos servidores e servidoras, a ação também visa estimular o uso da bicicleta como meio de transporte aos trabalhadores municipais. Para isso, será implantado também nas secretarias e demais órgãos municipais paraciclos e vestiários para os servidores ciclistas.

O evento faz parte do projeto “O Servidor e a Cidade”, que integra o Programa de Valorização dois Servidores Municipais de Belém, gerido pela Semad, e que reúne diversas ações de humanização e valorização do funcionalismo público, tendo como foco os servidores.

A concentração do passeio será no Parque Estadual do Utinga, no bairro do Curió-Utinga, ás 5h30, e chegada no Complexo do Ver-o-Rio, no Bairro do Umarizal, as 05h30.

