Primeiro sábado de julho tem movimento intenso de saída dos veranistas para Cotijuba e Mosqueiro

Foto: Ascom Semob

Com o trapiche de Icoaraci em plena atividade, a linha fluvial Icoaraci-Cotijuba transportou neste sábado 330 passageiros, capacidade máxima do Navio Lady Lira

02/07/2022 19:09

O novo trapiche de Icoaraci passou por uma prova de fogo neste primeiro final de semana de julho. Na manhã deste sábado, 2, a linha fluvial Icoaraci-Cotijuba transportou 330 passageiros, a capacidade máxima permitida no Navio Lady Lira. Desde sexta-feira, 1°, os bilhetes para Cotijuba têm esgotado rapidamente. Somadas as viagens dos dois primeiros dias de férias escolares, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), contabilizou 990 veranistas que fizeram a travessia para a ilha.

Com a conclusão da instalação do novo flutuante e da passarela de embarque e desembarque em Icoaraci pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), o serviço de transporte fluvial Icoaraci-Cotijuba, da Prefeitura de Belém, retornou a operação na tarde do último dia 30 para o trapiche, localizado na rua Siqueira Mendes.

A travessia para Cotijuba funcionou temporariamente em Outeiro até a Capitania dos Portos liberar o novo flutuante do trapiche de Icoaraci.

A autônoma Aline Cristiane Madureira aprovou o novo espaço para embarque de passageiros do trapiche de Icoaraci. Ela buscou se certificar que a filha Emily Cristiane, de 14 anos, faria uma viagem segura para a ilha. A jovem vai passar o final de semana em um acampamento com seu grupo de bandeirantes.

“Fico preocupada com a segurança dela na travessia, mas agora pude ver que não é um navio velho, tem fiscalização, colete, lugar pra sentar. A gente fica um pouco mais tranquila”, disse Aline.

Geiziany Monteiro é marinheira fluvial e trabalha no trapiche Icoaraci. Ela observou o grande aumento de passageiros nos últimos dias. “Tem muita gente neste final de semana, não só pro navio da prefeitura, mas nas outras embarcações. Daqui, vai gente pra Cotijuba, Outeiro. Também chega e vai mercadoria para o interior. Esse final de semana foi o termômetro para o restos das férias, vai dar muita gente”, avaliou.

Demanda – Por causa da grande demanda neste período de férias, foi montado um esquema especial de orientação e fiscalização no transporte hidroviário do trapiche de Icoaraci, como explica Edilma Belém, da Coordenadoria de Transportes Especiais. Agentes de transporte estão no local organizando as filas, orientando o embarque e desembarque de passageiros e a obediência ao protocolo de segurança.

E a Diretoria de Transportes (DTP) da Semob já se prepara para um grande aumento da demanda, esperada para o terceiro final de semana de julho. “Estamos estudando duas viagens de ida para a ilha de Cotijuba todo sábado e domingo de julho, de acordo com a demanda observada”, explicou a coordenadora.

Terminal de São Brás – A manhã de sábado também foi movimentada no terminal do ônibus Mosqueiro/São Brás. Até o meio-dia, 900 passageiros embarcaram por São Brás para a ilha. Foram 20 viagens entre 6h30 e 12h da manhã, com intervalos de dez minutos entre viagens.

A Diretoria de Transportes (DTP) da Semob determinou reforço operacional da frota da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás para 20 veículos neste sábado, 2, chegando até o total de 32 carros por dia. O incremento operacional faz parte da programação do Verão da Gente 2022, ação integrada envolvendo diversos órgãos da Prefeitura de Belém realizada durante o mês de julho.

Iniciado ontem, 1°, o reforço operacional segue até segunda-feira, 4. Neste sábado e domingo, a primeira viagem para Mosqueiro ocorre a partir das 6h30, saindo da Praça Araújo Martins, em São Brás, e a última viagem está prevista para às 21h45 em Mosqueiro. A exceção é na segunda-feira, 4, com saída do Terminal Maracajá, em Mosqueiro, às 13 horas.

A Semob também intensificou a fiscalização do cumprimento dos horários de chegada e saída de ônibus na ilha e no terminal em São Brás. “Durante a fiscalização de hoje, no horário da manhã, foi observada uma falha de serviço e a empresa responsável foi autuada”, informou o coordenador de Fiscalização e Vistoria (CFVI) da Semob, Raimundo Roodrigues Neto.

Para não deixar os usuários do transporte público desassistidos, a Semob determinou que as demais empresas que fazem parte do consórcio que opera a linha de Mosqueiro reforcem suas frotas. Os demais horários foram cumpridos, tanto na saída de Mosqueiro, como na partida em São Brás.

Ação cidadã – Na manhã deste sábado, 2, no Curió Utinga, a Semob ofereceu serviços de emissão do Cartão Senior, agendamento de 1ª via do Cartão Especial e credencial de estacionamento. Ao todo, foram realizados 63 atendimentos, das 8h às 12h.

A assistente de contabilidade Ruth Neves teve uma grata surpresa ao passar pelo centro comunitário das Castanheiras. Ela estava indo comprar pão e aproveitou para tirar o tão necessário cartão Especial. “Eu tenho problema no joelho, é difícil andar. O cartão vai ajudar muito no orçamento, tenho que pegar até quatro ônibus pra ir no médico”, contou.

A líder comunitária Salete Gomes vê o impacto positivo que ações de cidadania, como essa, oferecem ao bairro. “É essencial, porque facilita o acesso das pessoas aos seus direitos. E nem sempre a gente tem como se deslocar para o órgão”, comentou a secretária do centro comunitário das castanheiras.

A ação cidadã é executada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

Do total de 63 atendimentos feitos neste sábado, 11 estavam relacionados à meia-passagem (1ª e 2ª vias). Já para o cartão Sênior (1ª e 2ª vias) foram 12 atendimentos.

Além disso, houve cinco agendamentos de cartão Especial. Foram registrados cinco credenciamentos de estacionamento (idoso e PCD). Seis estudantes estavam com documentação incompleta e dois casos de biometria facial incompletos. Além disso, tiveram ainda 21 pedidos de informações em geral.

Mosqueiro – A Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob também organizou na manhã deste sábado a entrega para os moradores de Mosqueiro de todos os cartões e credenciais solicitados ao longo das ações itinerantes realizadas nos meses de maio e junho.

A ação cidadã itinerante da Prefeitura de Belém atendeu, neste primeiro dia de entrega, 47 usuários de ônibus na Escola Luiza de Barros, localizada na comunidade do Furo das Marinha. As entregas dos cartões continua em Mosqueiro no próximo dia 9.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Semob