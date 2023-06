Principal suspeito de matar o ator Jeff Machado é preso no Rio

Bruno de Souza Rodrigues, apontado como principal suspeito de assassinar o ator Jeff Machado, foi preso na manhã desta quinta-feira (15) por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Vidigal. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, Bruno estava escondido numa casa na comunidade, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro..

Bruno era considerado foragido da Justiça desde o dia 1° de junho, enquanto o outro suspeito de praticar o crime, Jeander Vinícius, foi preso no início do mês.

*Em atualização

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo