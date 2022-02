Príncipe Charles testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez

O príncipe Charles, herdeiro do trono do Reino Unido, testou positivo para a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (10). Esta é a segunda infecção de Charles pelo novo coronavírus tornada pública, conforme informou a residência oficial de Clarence House, através de postagem no Twitter.

– Sua Alteza Real está profundamente decepcionada por não poder participar dos eventos de Winchester de hoje e tentará reprogramar a visita o mais rápido possível – indicou a publicação feita na rede social.

O príncipe Charles já havia testado positivo para Covid-19 em março de 2020, ainda no início da pandemia.

Na quarta-feira (9), o filho mais velho da rainha Elizabeth II, junto com a mulher, Camilla, se reuniu com diversas pessoas, em recepção no Museu Britânico para comemorar o trabalho da Associação Britânica Asiática.

A notícia do positivo do príncipe acontece dias depois que a rainha comemorar o Jubileu de Prata, pelos 70 anos de ascensão ao trono, em que expressou o “desejo sincero” de que a Duquesa da Cornualha suba ao trono quando Charles se tornar rei.

Fonte: *EFE

Foto: EFE/EPA/Neil Hall