Príncipe Harry e Meghan Markle são ‘rebaixados’ em site da família real

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após diversos desentendimentos, o príncipe Harry, 38, e sua esposa, a atriz Meghan Markle, 41, foram oficialmente “rebaixados” no site oficial da família real britânica. Agora, as fotos do duque e duquesa de Sussex aparecerem no final da lista.

Harry e Meghan estão acima apenas do príncipe Andrew, 62, filho da rainha Elizabeth 2ª (1926-2022) envolvido em caso de abuso sexual e afastado da coroa britânica desde que fechou um acordo na Justiça americana.

Antes, a página dedicadas ao casal estavam posicionadas abaixo das do príncipe William, 40, e Kate Middleton, 40. Após deixarem suas funções em janeiro de 2020, as páginas dos dois foram reposicionadas abaixo da princesa Anne.

A última mudança aconteceu após o rei Charles 3º assumir o trono, com a morte da rainha Elizabeth 2ª. Recentemente, Harry teria desprezado o convite de jantar com o rei e o irmão em Balmoral, depois que sua esposa foi proibida de se juntar à família no dia em que a rainha Elizabeth 2ª morreu.

Segundo o The Sun, o duque de Sussex insistiu para que a esposa participasse do jantar enquanto a rainha estava em estado grave e o rei ligou para dizer que “não era apropriado”. O rei viu Harry perder um voo da RAF (Força Aérea Real) para a Escócia com o irmão William e os tios Andrew e Edward.

Imagem: © Reuters