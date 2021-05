‘Príncipe predestinado’: torcida do Flamengo homenageia Gabigol com bandeira e placa

Membros da Raça Rubro-Negra foram ao Ninho presentar o camisa 9 do Flamengo

Ídolo da Nação, o atacante Gabriel Barbosa foi homenageado pela torcida Raça Rubro-Negra nesta quarta-feira. Membros da torcida organizada foram ao Ninho do Urubu e entregaram ao atacante uma placa, além de mostrar a nova bandeira com a foto do atleta com uma coroa e escrito “Príncipe predestinado”.

Com Gabigol em campo, o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield, da Argentina, nesta quinta-feira. A partida é válida pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, e o Rubro-Negro, já garantido nas oitavas de final, busca as primeiras posições no geral.

Flamengo atualiza número de conquistas na parede de troféus do CT

Com a conquista do seu 37ª Carioca, o Flamengo atualizou o número de títulos na tradicional parede de troféus do CT Ninho do Urubu.

Fonte/Foto: Lance