Príncipe William e Kate Middleton mostram apoio a Ucrânia

Em decorrência dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, alguns países se pronunciaram referente a situação. O príncipe William e sua mulher Kate Middleton, já fizeram uma viagem a Ucrânia e através de sua rede social, neste sábado (26), o príncipe declarou apoio a toda população que estão sofrendo com a guerra.

No começo de seu post, o príncipe informou que em 2020 foi para a Ucrânia saber dos planos do presidente Volodymyr Zelenskyy e da primeira-dama em relação ao futuro da Ucrânia, e finalizou informando sobre o total apoio ao país. “Em outubro de 2020, tivemos o privilégio de conhecer o presidente (Volodymyr) Zelensky e a primeira-dama para aprender sobre sua esperança e otimismo em relação ao futuro da Ucrânia. Hoje estamos com o presidente e todo o povo da Ucrânia enquanto eles lutam bravamente por esse futuro” disse através de sua conta no Twitter.

Seu irmão mais novo, Harry e sua mulher Megan Mlark, também se posicionaram a favor da Ucrânia, o apoio foi enviado através do site Archewell, instituição de caridade do casal “O príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex e todos nós da Archewell apoiamos o povo da Ucrânia contra essa violação do direito internacional e humanitário e incentivamos a comunidade global e seus líderes a fazer o mesmo”

Ataques da Rússia contra a Ucrânia

Na ultima quinta-feira (24), o Presidente da Rússia, Vladimir Putin autorizou o ataque na Ucrânia, as cidades de Kiev e Kharkiv foram as mais afetadas com misseis e bombas. Nos três dias de guerra as tropas russas fizeram milhares de vítimas, de acordo com o Ministério da Saúde da Ucrânia foram 198 ucranianos mortos e mais de 1.115 feridos, incluindo crianças, o governo ucraniano também informou que mais de 3 mil soldados foram mortos durante a resistência dos ataques. Neste sábado (26), projéteis foram lançados e um míssil acabou atingindo um prédio residencial em Kiev. Volodymur Zelenskyy afirmou que não vai baixar as armas para se defender; o governo disse ter derrubado algumas aeronaves de Moscou.

