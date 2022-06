PRÍNCIPE WILLIAM E SUA ESPOSA NÃO COMPARECERÃO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA FILHA CAÇULA DO PRÍNCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE

Kate Middleton, a duquesa de Cambrige, e o príncipe William não poderão participar das comemorações do primeiro aniversário de Lilibet Diana, a filha caçula do príncipe Harry e Meghan Markle, no próximo sábado (04), pois devem embarcar em uma viagem especial em comemoração ao Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II (96).

O duque e a duquesa de Cambridge devem visitar o Castelo de Cardiff, no País de Gales, no próximo sábado, para encontrar artistas e membros da equipe para um concerto especial de celebração do Jubileu de Platina, que acontecerá no final da tarde nos jardins do castelo. Com um compromisso oficial inadiável, o casal perderá o primeiro aniversário da sobrinha e é improvável que a vejam em seu grande dia.

Embora William (39) e Kate (40) não poderão participar das celebrações de Lilibet, seus filhos – o príncipe George (8), a princesa Charlotte (7) e o príncipe Louis (4) – estão em constante contato com os filhos de Harry depois que os irmãos reais resolveram seus problemas, segundo informações da imprensa internacional.

Uma fonte disse à OK! Magazine, em 31 de maio de 2022, que: “os irmãos precisavam de tempo para que tudo se acalmasse. A família, incluindo William, ficou desapontada com a maneira como Harry e Meghan decidiram deixar a família real. William vê que Meghan é uma boa mãe e esposa leal, e ele está genuinamente satisfeito por seu irmão. Parece que os dois curaram a ferida e estão de volta aos seus antigos termos de camaradagem. A distância de Meghan de Kate também ajudou a curar o atrito [entre] os dois homens”. Segundo o The Mirror, do Reino Unido, Harry e William têm trocado mensagens regularmente pela internet, com seus respectivos filhos.

O aniversário de Lilibet será comemorado na casa de Harry (37) e Meghan (40) no Reino Unido, Frogmore Cottage, e contará com a presença ilustre de sua bisavó, a rainha Elizabeth. A ocasião marcará a primeira vez em que a monarca encontrará pessoalmente com a bisneta.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nasceu em 4 de junho de 2021, no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia, Estados Unidos, e foi batizada com um nome que homenageia tanto o apelido de infância da rainha quanto a falecida mãe do príncipe Harry, a princesa Diana.

