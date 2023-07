Princípio de incêndio se registra no domingo em unidade da Hidrelétrica de Tucuruí

Um incêndio no transformador elevador número 19 da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Pará, quebrou a rotina do local na tarde de ontem, domingo, 30. O incidente ocorreu por volta das 15h. Testemunhas contaram que viram muita fumaça no local e isso provocou medo entre moradores da região.

Por meio de nota à imprensa, a Eletronorte confirmou a situação, sem entrar em detalhes, mas informou que a situação foi resolvida no prazo de sessenta minutos pela equipe de bombeiros civis da UHT e que os serviços não chegaram a ser comprometidos. Informou, também, que não houve vítimas e que ninguém sai prejudicado com a situação.

Imagem: Reprodução