Prisão de ex-ministro esconde escândalo sobre ligação de Lula e ex-contador do PCC

A prisão do ex-ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro (PL), Milton Ribeiro, na última quarta-feira, 22, amplamente divulgada pela imprensa brasileira, esconde um escândalo na política nacional brasileira envolvendo o ex-presidente e pré-candidato à Presidência da República Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o funcionário identificado como João Muniz Leite. As informações foram apuradas pelo Estadão e pelo site “Portal Ann”.



De acordo com os relatos, João Muniz Leite era o ex-contador de Lula. As informações dão conta que o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) pediu à Justiça o sequestro de bens de João, por suspeita de lavagem de dinheiro de crime organizado por meio de esquemas de loteria.



Conforme o andamento da investigação, ao ganhar em torno R$ 16 milhões na Mega-Sena, Muniz Leite teria dividido o prêmio com Anselmo Becheli Santa Fausta, o “Cara Preta”. Ele é apontado como um dos principais traficantes de drogas do Primeiro Comando da Capital, o PCC.

EX-MINISTRO SOLTO

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que foi preso em uma operação da Polícia Federal – PF, que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do MEC. Já está solto pela Justiça Federal que assim se pronunciou em sua decisão:

“Ante o exposto, defiro a liminar, se por outro motivo o paciente Milton Ribeiro não estiver segregado, para cassar a sua prisão preventiva, até o julgamento de mérito pelo colegiado da Terceira Turma deste TRF da 1ª. Região”.



Com Milton Ribeiro foram presos os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, o advogado e ex-assessor do MEC Luciano de Freitas Musse, e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia Helder Bartolomeu.



As ações da Polícia Federal também chegaram ao Estado do Pará, onde foi preso o pastor evangélico Arilton Moura Correia, por meio da operação “Acesso Pago”, que também já está em liberdade.

Arilton já foi secretário de governo no Pará e atual é diretor do Conselho Político da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros de Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) Cristo para Todos.



Imagens: Reprodução