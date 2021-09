Prisão de Oswaldo Eustáquio foi revogada, afirma Magno Malta

Após o ex-senador fazer a afirmação em sua conta do Instagram, o assunto entrou em destaque nas redes sociais

Nesta sexta-feira (10), o ex-senador da República, Magno Malta, publicou uma informação “quente” em suas redes sociais, a de que a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio foi revogada. A medida, caso seja confirmada, ocorre um dia depois do presidente Jair Bolsonaro enviar uma comunicado à nação.

A nova prisão do jornalista foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Eustáquio participar de uma live com o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão.

A possível revogação da prisão de Eustáquio virou assunto de destaque nas redes sociais .No comentários, apoiadores de Jair Bolsonaro associaram o assunto à nota enviada emitida pelo presidente e também com os protestos pelo Dia da Independência.

Ex-senador Magno Malta Foto: Agência Brasil/Valter Campanato

Até esta quinta-feira (9), Oswaldo Eustáquio estava fora do Brasil, na Cidade do México.

