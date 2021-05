Prisão e busca em ação policial por estupro de menor, violência doméstica e tráfico

Quatro homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil, na manhã de hoje (27), durante a operação “Cruciatus”, em cumprimento a cinco mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em Vila dos Cabanos e Vila do Conde, distritos do município de Barcarena, na Região do Baixo Tocantins.

Segundo a polícia, as investigações iniciaram em janeiro deste ano, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Barcarena. Durante a ação, que teve a participação de 36 agentes, cinco pessoas foram presas, sendo quatro homens e uma mulher e uma arma de fogo calibre 38, com quatro munições do mesmo calibre foi apreendida.

Os presos são investigados por estupro de vulnerável, violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. A operação faz parte do cronograma de ações da Polícia Civil neste mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A titular da Deam de Barcarena, Mariana Oliveira, reforçou a importância das denúncias da população sobre esses crimes. “O apoio da população com denúncias, auxilia a polícia a identificar os autores desses crimes e a continuar intensificando o combate a eles. Além de prestar todo o apoio necessário às vítimas”, ressaltou a delegada.

Fonte: Ver- o- Fato

Por: Paulo Jordão