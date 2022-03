Priscila Russo regrava grandes sucessos da música brega paraense

Dona de diversos hits da música brega paraense, a cantora Priscila Russo se lança em estúdio para a regravação de grandes sucessos da sua trajetória musical, como forma de resumir sua jornada musical e buscar inspiração para a produção de novos hits que vão animar o público assim como suas produções de sucesso.

“O mundo é tão maravilhoso, que me presenteou com uma carreira artística maravilhosa, e é por isso que busco agora regravar meus maiores sucessos, para que assim eu possa trazer junto ao público, minhas novas composições, que espero que sejam tão bem recebidas quanto os hits já lançados”, almeja a cantora.

Cantora, compositora e intérprete da música brega paraense, Priscila Russo vivenciou toda a luta dos artistas paraenses que sempre buscaram reconhecimento dentro da cultura local, e ela, quanto produtora do ritmo, se recorda dos mais diversos estilos musicais que já cantou até se encontrar na música brega: “Cara, eu sempre quis ser cantora né, aí quando me surgiu a primeira oportunidade eu passei a cantar forró, que é um ritmo que eu adoro também, já passeei pelo reggae também, mas me encontrei mesmo foi no brega paraense, esse sim toca na minha alma”, explica ela.

Nos seus shows, Priscila sempre mescla aos seus sucessos autorais, com grandes sucessos de outros grupos que atuam na cena musical paraense a nível nacional, como a famosa Banda Calypso, e ainda, a banda Dejavú, que é um dos seus nortes dentro da musicalidade que possui sua assinatura única.

“Sempre percebo a empolgação, a dança e o cantar do público com os grandes nomes da nossa música, então por que não mesclar um pouco de cada sucesso que nos representa para aí sim fortalecer a nossa cena né, é isso que eu busco fazer sempre”, comenta a cantora.

Músicas que são sempre atuais nas festas de aparelhagens ou festas particulares há décadas como “Foi tão bom”, “Tão só” e “Chora por mim”, fazem parte do repertório autoral de Priscila Russo, dona de uma voz que contagia e alegra a todos que presenciam suas apresentações.

“Pra manter essa energia sempre viva, essa chama e brilho da música brega, é que eu estou trabalhando na regravação de grandes sucessos da minha carreira, vai ser pra renovar a alma do povo paraense saudoso dos grandes hits da nossa música”, conclui Priscila.