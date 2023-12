Priscilla sobre críticas de cristãos: “Só querem encher o saco”

Em entrevista à revista Veja, a cantora Priscilla foi questionada sobre sua mudança de carreira, do gospel para o pop, e também das críticas que passou a receber desde que tomou esta decisão, em 2021.

Ao responder cinco perguntas, a artista chamou sua antiga religião de “fundamentalismo” por duas vezes. A primeira ao dizer que a religião “rejeita todo tipo de diversidade” e, depois ao dizer que conviver com pessoas LGBTQIA+ a fez se desligar da igreja.

– Ao crescer na vida pessoal e profissional, vi que não precisava mais ser refém dessa pressão. O convívio com pessoas LGBTQIA+ foi uma ótima ferramenta para me desligar do fundamentalismo. Agora, cabe a mim sempre me posicionar como aliada [da casa gay].

Em outra parte, a cantora chegou a afirmar que resolveu se desligar da religião quando começou a raciocinar.

– Por muito tempo, vi a religião me distanciar das pessoas e apartá-las desse Deus que amo. Quando comecei a raciocinar, compreendi que a espiritualidade só é útil se, ao contrário, me aproximar dos outros – disse ela.

Além disso, Priscilla resolveu dizer que seus críticos não gostavam dela quando ela estava no gospel e agora ou sentem um amor não revelado ou fazem um “ato de quase masoquismo” ao usarem as redes sociais para atacá-la.

– Atitudes assim existem porque as pessoas não buscam mais consumir algo que lhes agrade, e, sim, aquilo que pode ser criticado. É uma forma doentia de se viver digitalmente. Só querem encher o saco.

