Processo criminal contra Paratê Tembé e Lucio Tembé tem audiência a 13 de julho

O inquérito 0000329-55.2016.8.14.0076 no TJPA, que tem como réus o cacique Lucio Tembé e seu filho Paratê Tembé, liderança indígena que desde 2015 vem praticando os mesmos crimes desde à época da antiga empresa Biopalma, que foi adquirida pela BBF em novembro de 2020, detalha uma série de crimes praticados contra a empresa. Dentre os crimes tipificados no processo criminal acima, estão associação criminosa, furto qualificado, dano qualificado e incêndio qualificado. Existe, desta forma, uma atuação reiterada dos mesmos crimes praticados pelos mesmos indivíduos em desfavor das empresas, dos trabalhadores e das comunidades da região.

O processo se arrasta há mais de 8 anos na justiça paraense, e já ultrapassou a marca de 700 páginas de detalham os delitos cometidos por Paratê Tembé e seus comparsas contra as empresas Biopalma (ex subsidária da Vale) e BBF, que adquiriu a empresa em novembro de 2020.

Um dos documentos que compõe o longo inquérito é o Relatório da Polícia Federal N° 3553885/2022 que integra o Inquérito Policial IPL 2022.0023227-SR/PF/PA, instaurado em 12 de abril de 2022 e concluído em 26 de setembro de 2022. O Relatório da Polícia Federal do Pará aponta que existe atuação criminosa na invasão de terras por indígenas Tembé em áreas da empresa. Segundo conclusão do relatório da Polícia Federal, são “pessoas agindo em causa própria e cometendo crimes patrimoniais contra a empresa, sem quaisquer indícios de interesses da comunidade indígena, uma vez que restou cristalino que os crimes vêm sendo cometidos por indivíduos alheios à comunidade indígena que se utilizam do retromencionado status para o cometimento de crimes com interesses pessoais”. Uma importante conclusão, que destaca não ser uma ação coletiva da comunidade indígena que reside na região, mas sim de indivíduos que se beneficiam do status de indígenas para praticar o crime e utilizar veículos de imprensa, ONGs e rede sociais para se colocarem como vítimas no caso.

O relatório aponta também que não há, por parte da empresa BBF, invasões e/ou sobreposições de terras em áreas indígenas demarcadas e reforça a acusação de que os indígenas “admitem colher e comercializar o dendê plantado pela empresa na região limítrofe, o que em tese estaria configurado o crime de furto, realizado individualmente por cada família”.

A empresa vem sendo vítima de invasões em suas fazendas há mais de 2 anos, promovidas pelo grupo formado por lideranças indígenas e quilombolas que residem nas regiões do Acará e Tomé-Açu.

A ação criminosa deste grupo envolve roubos, furtos, incêndios criminosos em instalações físicas e equipamentos da empresa, agressões contra trabalhadores, vandalismo contra patrimônio, tentativa de estupro, tentativas de homicídio, entre outros. Todos os casos estão documentados em mais de 750 boletins de ocorrência registrados e em dezenas de ofícios enviados aos órgãos públicos estadual e federal.Fica uma pergunta no ar: até quando permanecerão impunes diante de tantos crimes praticados? 8 anos invadindo, roubando agredindo trabalhadores… O que mais falta para Paratê Tembé e seus comparsas pagarem pelos seus crimes?

ATRAPALHANDO A POLÍCIA

Os filhos do cacique Lúcio Tembé – Kanderó Tembé e Paratê Tembé – já sabiam desde antes do dia 15 de maio que “passarinho” era o verdadeiro criminoso. De acordo com o depoimento prestado por Maciano da Costa Alves, realizado no dia 15 de maio por volta das 12h, Maciano disse em oitiva ao delegado que “em seu celular possuía conversas com Kanderó, nas quais o mesmo tinha ciência de que “passarinho” foi o mandante do baleamento de seu pai, o Cacique Lucio Tembé”. O aparelho celular de Maciano foi apreendido e passou por vistoria, sendo assim possível constatar tais mensagens. Os fatos acima estão descritos no IPL 0800987-50.2023.8.14.0060 do TJPA que registra o Auto de Prisão em Flagrante.

Kanderó Tembé iria prestar depoimento no dia 15 de maio (segunda), por volta das 13h. Estava se dirigindo para a delegacia da polícia civil de Quatro Bocas em seu veículo seguindo a viatura policial, quando de forma repentina foi estimulado a desistir de ir prestar depoimento por orientação de Paratê Tembé, seu irmão, que por telefone interferiu na oitiva que Kanderó daria naquele mesmo dia informando as autoridades policiais de que não daria depoimento no dia 15 de maio – segunda-feira.

O que mais choca neste caso é que no dia 15 de maio, data da coletiva de imprensa no MPF, tanto Kanderó quanto Paratê já sabiam do envolvimento de “passarinho” como principal suspeito do crime e omitiram essa informação das autoridades policiais, imprensa e da população. Somente na tarde de 16 de maio, após uma assertiva e rápida ação dos órgãos de segurança pública, a Polícia Civil conseguiu prender em flagrante o verdadeiro criminoso e a verdade vieram à tona na noite da última terça-feira.

Imagens: Reprodução