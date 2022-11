Processo Seletivo 2023 para o curso de Mestrado Profissional tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Prosel 2023 em nível de Mestrado Profissional em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Promovido pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEECA) e o Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), o processo seletivo oferta 20 vagas e as inscrições, que iniciam nesta segunda-feira (07/11), e se estendem até 1 de dezembro de 2022, devem ser realizadas de forma online.

Para mais informações clique aqui

De acordo com o edital, o resultado final do processo seletivo ocorrerá no dia 10 de fevereiro, no site da Uepa. As aulas ocorrerão às sextas-feiras e aos sábados, em horário integral, no Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA). O processo seletivo é voltado para docentes ou técnicos que estejam em exercício em instituições de Ensino Superior com formação em cursos de Licenciatura em: Ciências Naturais, Biologia, Física, Química e Pedagogia. Os candidatos poderão realizar as avaliações escritas em Belém, Marabá, Salvaterra e Castanhal.

O Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEECA) da Uepa foi criado em 2019, e busca contribuir para a melhoria da prática profissional dos professores de Ciências Naturais das diversas regiões do estado do Pará, possibilitando a formação da autonomia intelectual e sociocultural, além de capacitar professores para prática de novos procedimentos didáticos e atualizar em conteúdos recentes para atuar segundo as suas necessidades locais, regionais e nacionais.

Texto: Messias Azevedo (Ascom Uepa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Naylana Tiely