Processo seletivo para gastronomia da UEPA, terá prova objetiva com 35 questões e redação; edital ainda não foi divulgado

Um termo de cooperação técnica assinado entre a Prefeitura de Santarém e o governo do Estado, via Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), vai ofertar, a partir do próximo ano, 50 vagas no curso de gastronomia que será oferecido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), no campus de Santarém, no oeste do Pará.

O acesso ao curso será feito por meio de processo seletivo (Prosel 2023), através de provas objetivas e de redação. O certame será desenvolvido pela Fadesp, que utilizará o corpo técnico da Universidade Federal do Pará (UFPA) e professores de outras instituições de ensino superior que irão compor as provas do processo seletivo, de acordo com o perfil do profissional a ser contratado, conteúdo programático e orientações pedagógicas de elaboração.

De acordo com o termo assinado entre Prefeitura e Estado, o resultado do processo seletivo não poderá ser utilizado para preenchimento de vagas em outros cursos, para seleção de candidatos a cargos públicos ou para qualquer outro fim.

O contrato tem prazo até 30/04/2023, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, através de Termo Aditivo, com antecedência de 30 dias de seu término.

Caberá à Prefeitura, disponibilizar gratuitamente espaços físicos adequados, na proporção de uma carteira por metro quadrado da sala de aplicação para que os candidatos possam realizar as provas.

A Fadesp ficará responsável pela elaboração dos editais do processo seletivo e da organização do processo de inscrição de candidatos na modalidade online (via Internet) no site da instituição, além de se responsabilizar também pela arrecadação das taxas de inscrições dos candidatos.

A instituição vai elaborar as provas de conhecimentos, constituídas de uma prova objetiva com 35 questões e de uma prova de redação, bem como a revisão pedagógica e gramatical das provas.

A data de divulgação do edital do processo seletivo ainda não foi definida.

O curso de gastronomia é ofertado pelo programa Forma Pará e é destinado a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, e reserva vagas para alunos que tenham cursado integralmente esse nível de ensino em escolas públicas.

O objetivo da parceria entre estado e município é garantir a capacitação da comunidade em geral visando disponibilizar ao mercado de trabalho, sobretudo o setor turístico, profissionais capacitados e conhecedores da gastronomia paraense.

