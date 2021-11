Processo seletivo para licenciatura é realizado em Xikrin do Cateté

O Programa Forma Pará está realizando processo seletivo para o curso de Licenciatura intercultural Indígena 2022. As inscrições são pela internet e inicia nesta sexta-feira (5) até o dia 15 de novembro.

São 50 vagas destinadas exclusivamente para candidatos do Povo Xikrin do Cateté, o processo seletivo será executado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio do Núcleo de Formação Indígena (Nufi), da condenação do Curso de Licenciatura Intercultural indígena da UEPA e da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA).

Mesmo com a inscrição sendo online, haverá duas fases do processo seletivo que serão presenciais e realizadas na Escola Indígena de Ensino Fundamental Bep Karotin Xikrin, localizada na aldeia Cateté, informou a coordenadora do Nufi, Aline da Silva Lima, que também coordena o Curso de Licenciatura Intercultural índigena.

Foto: Asom Uepa