Processo Seletivo Para Profissional De Educação Física

A Secretaria do Estado de Esporte e Lazer(Seel) vai abrir Processo Seletivo Simplificado(pss) para contratar novos professores na área da educação física pelos programas do governo do estado , o Programa Territórios Pela Paz(terpaz) e nas Usinas da Paz.

O projeto atua nos bairros da Cabanagem, Bengui, Terra Firme, Guamá, Jurunas, Icuí(Ananindeua) e Nova União / São Francisco (Marituba) um dos seus objetivos são incluir políticas públicas que operem uma transformação na qualidade de vida desses ambientes.

As vagas serão destinadas para os bairros do Guamá, Juruna Terra Firme, Bengui, Icuí-Guajará e Cabanagem, até o final deste mês de agosto será publicado no Diário Oficial do Estado(DOE) o edital com todas as in formações sobre as vagas disponível.

Foto: Beduka