‘Processos de Criação na Encantaria do Corpo’ mostra suas experiências em dança

A Casa das Artes encerra, nesta segunda-feira, 18, a partir das 14h30, as atividades do projeto “Processos de Criação na Encantaria do Corpo: encontros, mergulhos e poéticas em dança”. O curso, realizado em parceria entre a Fundação Cultural do Pará (FCP), a Faculdade de Dança (Fadan), o Instituto de Ciências da Arte (ICA) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), marca o final de suas sessões.

Iniciado em setembro de 2021, o projeto é conduzido pela professora Luiza Monteiro e Souza, focando no desenvolvimento do conceito de “Encantaria Corpo”, tema explorado em seu doutorado. Em 2023, a colaboração com a Casa das Artes possibilitou a inclusão do público externo, que teve acesso às vagas oferecidas por meio dessa parceria.

As aulas tiveram início em novembro e abrangeram experiências em dança, acompanhadas por encontros que integraram momentos teóricos, de estudo e pesquisa. Além disso, houve práticas em dança direcionadas à pesquisa, experimentação e criação artística, proporcionando uma experiência abrangente aos participantes.

“A experiência tem sido muito bacana, porque é um espaço da cidade disponibilizado ao público, para que a gente possa fazer experimentações e pesquisas na área da dança. Foi muito importante essa parceria nesse segundo semestre, tanto a nível de espaço, mas também como nível de oportunidade de trazer pessoas da comunidade externa da Universidade para dentro do projeto”, disse Luiza.

Experimentação – A professora também comentou sobre a importância de espaços que permitam a experimentação. “Experimentar e criar, em dança, é experimentar e criar corpo, é experimentar a vida e a forma de se mover, as formas de se mover, é experimentar a si mesmo. Então, a importância, além da promoção de conhecimento por meio da arte, é a questão educativa. Educar por meio do movimento e da dança”, explicou.

O coordenador de Artes Cênicas da Casa das Artes, Danilo Bracchi, também fala sobre o tema. “A importância desses espaços de experimentação é que dali saem os grandes projetos, é um espaço de encontro, é um lugar de residência artística, onde vários artistas trocam suas experiências e dali surgem zonas autônomas de experimentação em arte”, expressou.

Luiza Monteiro espera que o público se envolva cada vez mais no projeto, para que conheçam o que a pesquisa e extensão na Faculdade de Dança fazem. “Espero que não só pessoas da Universidade, mas fora dela, por estarem dentro da Casa das Artes, possam chegar juntos nesse dia para ver esses trabalhos e conhecer um pouco mais do que é produzido em termos de arte dentro da Universidade”, disse a professora.

Serviço

Processos de Criação na Encantaria do Corpo: encontros, mergulhos e poéticas em dança

Data: 18/12/23

Horário: 14h30 às 18h

Local: Local: Sala de Dança Augusto Rodrigues, Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236 – Nazaré

Texto de Álvaro Frota / Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação