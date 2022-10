Procissão da Festa reúne milhares de devotos em Nazaré

A chamada Procissão da Festa é a penúltima Romaria do Círio de Nazaré e acontece no terceiro domingo da festividade, a exemplo do que aconteceu na manhã deste domingo, 22. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré saiu às 7h30 da Comunidade Sagrado Coração de Jesus para a Basílica Santuário de Nazaré acompanhada por uma multidão de cerca de dez mil fiéis devotos.



Antes, uma missa solene foi celebrada por Dom Antônio de Assis que, depois, acompanhou todo o trajeto da procissão e proferiu a bênção final na Praça Santuário, por volta das 10h.

A Procissão da Festa ocorre há cerca de 110 anos e estava paralisada há dois anos por causa da pandemia da covid-19, segundo disse o diretor-coordenador da Festa de Nazaré, Antônio Salame, para quem o evento deste ano ocorreu em agradecimento a Deus pelo fim da pandemia e retorno das procissões presenciais sem uso de máscaras.



Ele lembrou que ainda no começo deste ano, ninguém tinha certeza de como seria o Círio de Nazaré ora realizado, mas ele a ontwceu com toda a pujança que Deus merece

Salame também disse que a Procissão da Festa, no seu início, era de agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré por graças alcançadas e se destinava àqueles que haviam trabalhado na organização do Círio. Todavia, hoje, a Procissão da Festa é uma Romaria que envolve todos os fiéis devotos vindos de todas as partes para se despedirem de Nossa Senhora que vai encerrando mais uma festividade, um período forte de orações, pregação do Evangelho feita por bispos convidados e a programação cultural com o Círio Musical e o Arraial de Nazaré.

Imagens: Fábio Pará/Pascom da Arquidiocese de Belém