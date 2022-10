Procissão do Traslado tem orientação de agentes da Semob em pontos de interdição e desvio do trânsito

O entorno da Praça Santuário foi interditado desde as três horas da manhã desta sexta-feira, 7. “Tivermos que fechar uma hora antes, devido à grande quantidade de pessoas que estavam no local, à espera da saída da romaria do Traslado”, explicou o supervisor de Operações e Fiscalização de Trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Elias Jardim.

“Na medida em que a procissão vai passando, a gente vai liberando as vias. É o que chamamos de interdição parcial”, detalhou o supervisor, lembrando que a operação é integrada com o Guarda Municipal, Polícia Militar e Detran-PA. A Semob atuou dentro de sua área de jurisdição.

De acordo com Elias Jardim, nesse período de Círio, Belém cresce assustadoramente, com muitos romeiros chegando a pé e de bicicleta, de outros municípios paraenses. É o caso do aposentado Raimundo Guedes, que saiu pedalando, às 6 horas da manhã, de Castanhal, na companhia de mais oitos ciclistas. O grupo chegou a tempo de assistir à saída da imagem para o traslado para Ananindeua. “Antes, eu caminhava, mas quebrei a perna e este é o primeiro ano que venho pedalando. A Sensação é muito boa, de missão cumprida”, disse.

Segurança – Durante o trajeto pelas avenidas Nazaré, Magalhães Barata e Almirante Barroso, a Semob orientou o trânsito, fez interdições temporárias e desvios de linhas de ônibus, para garantir a segurança de pedestres e de participantes da romaria do Traslado, em Belém.

“Íamos assistir à passagem da Santa na casa de uma tia. Mas, não deu tempo, quando chegamos na Almirante Barroso próximo ao Hospital Belém, a minha mãe nem precisou sair do carro. Ela ficou sentada e assistiu a passagem da imagem peregrina, e a Semob fazendo essa sinalização. Foi tudo tranquilo”, contou a professora Alda Coeli Cordovil.

“Estava no meu carro e fui acompanhando por um bom tempo com a minha mãe, que já é idosa, e um tio que é de fora do pais. A vimos bem de pertinho na Almirante Barroso. Deu pra perceber que no trânsito ocorrem várias situações, mas, com esse amor no coração tudo transcorre bem”.

Para ela, a expectativa desse retorno das procissões do Círio, depois da pandemia, são as melhores possíveis. “Que o povo de Belém seja, como sempre é, acolhido por Nossa Senhora, com essa mesma fé, mesmo amor e que as pessoas tenham mais amor, mais compreensão, mais parceria e mais fé”, disse.

Fiscalização – Elias Jardim recomendou que os motociclistas, que participarão da Motorromaria, usem os itens de segurança e evitem descargas barulhentas. Desde 2019, a Semob realiza ação integrada nas romarias do Círio com o Detran, Polícia Militar e Guarda Municipal de Belém. Diante de tantas reclamações, haverá fiscalização ostensiva e aplicação de multas se constatadas irregularidades.

A Motorromaria ocorrerá no fim da manhã deste sábado, 8, quando da chegada da Romaria Fluvial. Segundo o supervisor, a fiscalização ocorrerá desde a avenida Visconde de Souza Franco até a concentração na Praça Pedro Teixeira (Escadinha). Ele estima que devam participar de 20 a 30 mil motociclistas, que conduzirão a Imagem Peregrina até o Colégio Gentil Bittencourt, de onde saíra na tarde de sábado para a Trasladação.

Trasladação – No sábado, 8, à tarde/noite, o esquema de interdições e desvios será para a trasladação e mobilizara 34 agentes da Semob que trabalharão em conjunto com as demais forças de segurança.

Em função das interdições do percurso da Trasladação e do Círio, no horário de 14h às 22h, do sábado, 8, os agentes de transporte orientarão os desvios de linhas de ônibus pela avenida Visconde de Souza Franco, nas esquinas com a rua 28 de Setembro, com a avenida Senador Lemos, com a rua Municipalidade, com a avenida Pedro Álvares Cabral e com a avenida José Malcher. A Doca estará interditada, no trecho da Marechal Hermes e rua Belém. Também, haverá desvios na avenida Almirante Tamandaré com a 16 de Novembro e com a travessa Padre Eutíquio e rua Carlos Gomes com a Padre Eutíquio.

Segundo o supervisor Elias Jardim, no percurso da Trasladação, como a Avenida Nazaré, Presidente Vargas e Boulevard Castilhos França, continuará interditado após a procissão da Trasladação para possibilitar a limpeza pelos agentes de serviços urbanos na Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). “Já no Círio, as vias e transversais serão liberadas na medida em que a procissão for passando”, explicou o supervisor.

Círio – No domingo, 9, dia da grande procissão, 34 agentes estarão mobilizados para as interdições nas ruas Aristides Lobo, Ó de Almeida, Manoel Barata e 28 de Setembro com a Assis de Vasconcelos; travessa Piedade com a rua Municipalidade e com a avenida Marechal Hermes, e avenida Visconde de Souza Franco com a rua Belém e com a avenida José Malcher.

Os agentes de transporte farão a orientação nos desvios das linhas de ônibus na avenida Visconde de Souza Franco, nos cruzamentos com a travessa 28 de Setembro, a avenida Senador Lemos, nas esquinas com a rua Municipalidade, com a avenida Pedro Álvares Cabral e com a avenida José Malcher.

Na avenida Almirante Tamandaré haverá agentes de transporte, nas esquinas com as avenidas 16 de Novembro e Padre Eutíquio, orientando os desvios, bem como, na rua Carlos Gomes com a avenida Padre Eutíquio.

Rosangela Gusmao