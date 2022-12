Procon atende exclusivamente em polos até 16 de janeiro, na Região Metropolitana

O atendimento da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Pará (Procon-PA), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), é realizado provisoriamente em cinco polos na região metropolitana de Belém.

Até o dia 16 de janeiro, os usuários podem se dirigir aos polos de atendimento das UsiPaz Icuí, Cabanagem, Bengui e nos Shoppings Pátio Belém e Shopping Grão Pará. Para registrar uma denúncia, o consumidor deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentos que comprovem a reclamação.

O consumidor também poderá acionar a Diretoria por meio do e-mail proconatend@procon.pa.gov.br.

O Procon-PA deve mudar de endereço ainda em janeiro, como explica o diretor Eliandro Kogempa. “Vamos ter uma nova sede, que deve abrigar mais pessoas, garantir mais serviços, e mais comodidade para os consumidores paraenses que procuram o Procon Pará”, comenta.

Ainda segundo o diretor, a instituição fecha o ano com ações de defesa aos direitos do consumidor. “Nós, enquanto Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, atuamos em diversas frentes em 2022”.

“Fiscalizamos os postos de combustíveis, quando das mudanças de preços, autuamos empresas por não cumprirem as determinações do Código de Defesa do Consumidor. Estivemos fiscalizando também no interior do estado e fazendo com que as leis fossem cumpridas. O Procon Pará avançou em diversas frentes de atuação, seja com educação e direitos, seja com fiscalização, ou atendimento ao público”, avalia o diretor Kogempa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro